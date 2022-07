Lab’ess lance la 10e promotion de son programme d’incubation

Le Lab’ess continue son engagement auprès de l’entrepreneuriat social tunisien avec le lancement de la 10ème promotion de son incubateur. Ce sont donc 9 nouveaux porteur.e.s de projet à impact qui ont démarré ce mois-ci l’accompagnement par le Lab’ess.

L’incubateur du Lab’ess oeuvre pour favoriser la création d’entreprises porteuses d’innovation sociale. Sur une période de six mois, il accompagne, forme et finance des porteurs de projets innovants qui apportent des réponses viables à des pr­oblèmes environnementaux et sociaux.

Ainsi, c’est une formation d’une valeur de 20 000 dinars qu’offre le Lab’ess à chaque porteur de projet, grâce au soutien de plusieurs bailleurs sensibles à l’impact social. Ce dispositif d’accompagnement complet profite en effet de l’appui de l’Agence Française de Développement, de la banque UBCI et du projet Innov’i – EU4Innovation, d’appui à l’écosystème de l’entrepreneuriat innovant, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.

Lancé le 2 mai dernier, l’appel à candidature pour la sélection de sa 10e promotion a su mobiliser les foules : au total ce sont plus de 200 porteur.e.s de projet qui ont postulé pour rejoindre l’incubateur. Après l’étape du bootcamp et des entretiens individuels, ce sont finalement 9 entrepreneur.e.s qui ont été sélectionné.e.s pour faire partie de cette nouvelle promotion. Des projets innovants et soucieux de l’environnement qui sauront faire rayonner l’économie de demain !

Les startups tunisiennes qui font partie de la 10e promotion du programme d’incubation de Lab’ess

OLISSEY : est une marque d’huile d’olive biologique vierge extra et de produits fermiers transformés, produits dans une exploitation agricole familiale.

MIMI GREENS : Véritables petites bombes de vitamines, sels minéraux et protéines, MIMI GREENS propose des micro-pousses végétales organiques à destination des marchés de la restauration et de la production de soins naturels.

LE JARDIN DE GAÏA : est une ferme agro-écologique proposant des produits frais et transformés.

SHAB KIDS : est entreprise familiale, proposant des jeux et articles de psychomotricité en bois pour les enfants ou adultes à partir de matériaux écologiques et certifiés.

LE GOÛTER : est un traiteur spécialisé dans l’alimentation saine et équilibré pour enfants, proposant des services de cantine scolaire, goûters gourmands et ateliers de cuisine pour les enfants, pour simplifier la vie des mamans.

FORESTEP : Faire du sport pour combattre le réchauffement climatique ! C’est possible avec l’application mobile FORESTEP qui transforme les kilomètres parcourus en arbres à planter.

LIGNE 13 : est une marque de sacs upcyclés élégants pour le quotidien, produits à base de déchets de jeans et chutes de tissus.

FRIPEJI.TN : est un marketplace spécialisé dans les vêtements d’occasion, donnant l’opportunité aux particuliers d’exposer et de vendre leurs vêtements d’occasion en ligne, et aux professionnels de la fripe de digitaliser leur boutique et ainsi offrir un large choix aux consommateurs finaux.

LA PAUSE PARENTALE : Parce que devenir parent est l’une des étapes les plus importantes de la vie, il est essentiel de bien s’y préparer ! C’est pourquoi la pause parentale propose toute une série de service autour de la périnatalité et de la parentalité positive, à destination des professionnels et des parents.

Tekiano avec Lab’ess