Emojis préférés en Tunisie: Meta dévoile les emojis les plus utilisés

Meta dévoile les emojis préférés en Tunisie en 2022 en plus de quelques informations sur la façon dont les tunisiens utilisent les emojis sur les autres applications, Facebook et Instagram. Le 17 juillet, Meta célèbre la Journée mondiale de l’emoji et la récente mise en place des “Reactions” sur WhatsApp annoncée par Mark Zuckerberg.

L’emoji sportif le plus populaire sur les biographies Instagram en Tunisie : (ballon de football).

D’autres émojis sportifs populaires sont utilisés au niveau des publications Facebook en Tunisie : , , , .

Les émojis de nourriture et de boisson les plus populaires utilisés au niveau des publications et des commentaires Facebook et Instagram en Tunisie sont les suivants : , , , , .

De plus, parmi les émojis les plus populaires récemment publiés (version 14.0) sur Facebook qui sont utilisés par les tunisiens (et leurs significations selon l’Emojipedia), on trouve :



Un visage jaune avec des larmes qui perlent au fond de ses deux grands yeux. Peut être utilisé pour exprimer toute une panoplie d’émotions, notamment la tristesse, la colère, la gêne, l’admiration et la gratitude.

Deux mains formant un cœur. Utilisé pour exprimer l’amour et le soutien.

Un visage jaune avec les mains couvrant les yeux et les sourcils levés. Un œil écarquillé est visible à travers les doigts. Peut être utilisé pour exprimer la dualité entre le fait de vouloir détourner le regard de quelque chose parce que c’est effrayant, dégoûtant ou embarrassant, et le fait de ne pas pouvoir le faire.

Un smiley jaune qui fond dans une flaque d’eau. Les yeux et la bouche fondent sur le visage, tout en gardant un sourire déformé. Ce détail confère à cet emoji un caractère sarcastique.

Un visage jaune avec la main droite qui salue. Utilisé comme un signe de respect.

