Dans le cadre du Hand CAN 2022, la dernière journée de la Coupe d’Afrique des nations CAN 2022 de handball, la Tunisie dispute ce lundi 18 juillet son dernier match pour une troisième place au classement africain.

Le Hand Can 2022 prend fin ce lundi avec le match de classement pour la 5e place opposant l’Algérie au Guinée à 14h00 et le match de classement pour la 3e place opposant le Maroc à la Tunisie à 17h30.

La Finale de la coupe d’Afrique de Handball opposera le pays hôte l’Egypte au Cap-Vert à 20h00.

A noter que la Tunisie a garanti sa participation au Mondial Hand 2023 en Pologne et en Suède du 11 au 29 janvier 2023 puisqu’elle fait partie des 5 premiers au classement final des pays qui représenteront l’Afrique en plus de l’Egypte, le Maroc et le Cap Vert.

L’Algérie quant à elle devra absolument vaincre le Guinée, pour se classer en 5ème position et garantir ainsi sa participation à la Coupe du monde de Handball 2023.

