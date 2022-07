Jumpark, le plus grand parc de trampoline de Tunisie, ouvert à Tous

Jumpark, le plus grand parc de trampoline en Tunisie vous offre un amusement garanti, quel que soit votre âge. C’est un complexe multi-activités ludiques et familiales réparties sur plus de 2500 m² parmi lesquelles vous trouverez du trampoline, du laser room, un parcours Ninja Warrior, un kids parc et plus encore.

A l’origine de ce projet inédit, deux jeunes entrepreneurs aux grandes ambitions, qui se sont investis en temps de Covid et qui ont persévéré malgré les difficultés pour réussir à installer le plus grand parc de Trampoline en Tunisie, défis relevé !

Situé sur une artère des plus fréquentées à la Soukra*, Jumpark propose une panoplie d’activités à pratiquer entre amis, en famille ou entre collègues dont certaines accessibles à partir de l’âge de deux ans. Le cadre atypique et très sécurisé propose notamment un accompagnement de coachs dédiés aux différentes activités. De quoi pimenter la vie de tous les jours.

Des activités aux sensations extrêmes

De l’espace dédié au basketball trampoline, en passant par une fosse remplie de cubes en mousse, un court principal de saut libre, le walk on walls, (saut sur les murs) avec des trampolines inclinés, toboggan, twister, battle team Laser Room…le parc offre une panoplie d’autres activités.

D’ailleurs, organiser un team building dans le Laser Room reste un must tant ce jeu offre des possibilités de créer une animation d’équipe en fonction des résultats recherchés.

Jumpark vous permet de tester le tout premier parcours “Ninja Warrior” grandeur nature en Tunisie ! Un parcours de plus de 350 m2 entre défi physique et sensations fortes.

Lieu idéal pour s’amuser et se défouler à Jumpark vous pouvez également organiser des anniversaires pour vos mômes grâce à des formules très bien étudiées.

Le parc est aussi muni d’un café et d’un snack, le Jump Coffee. Les jumpers peuvent y prendre une pause et les parents peuvent se faire plaisir en surveillant leurs enfants. Pizzas, burgers, gaufres, crêpes et toutes sortes de boissons fraîches sont proposées.

Le parc Jumpark est ouvert de mardi à vendredi de 16h à minuit ; samedi et dimanche de 14h à minuit.

Pout toute information, rendez-vous sur le site officiel : jumpark.tn