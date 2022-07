L’eSports avance dans le monde arabe et en Tunisie aussi…

L’eSports avance dans le monde arabe. La Tunisie n’est pas exemptée. La Valorant Regional League (VLR) pour la région MENA, Resilience, vient tout juste de s’achever. Après des qualifications en ligne qui ont commencé depuis fin Avril, les Playoffs se sont déroulées au cours d’un événement en local à l’Arabie Saoudite, plus précisément au Riadh.

Les quatre finalistes qualifiés pour jouer dans les matchs sont Geekay eSports, XPLDZ et YaLLa eSports provenant des Emirats arabes unies et la Team Falcons originaire de l’Arabie Saoudite. Ils se sont vus disputés une finale pour 30,000$ de cash prize !

Le gagnant représentera toute la région MENA dans le VCT en Europe. Nul doute, Riot Games s’occupe très bien de sa scène compétitive et y mets le paquet. C’est clair pourquoi il écrase le Counter-Strike : GO de Valve sur ce plan. Les heureux gagnants sont l’équipe Team Falcons jouant sur leur propre terrain. Sinon, la question qui se pose, où est la Tunisie dans tout ça ?

Rappelons déjà que la Tunisie a fait partie de la compétition durant l’étape qualificative. Durant fin Avril début Mai, les membres de l’équipe Tunisienne Team Majesty ont disputé les matches de qualification du tournoi Valorant Regional League pour tenter de se qualifier à l’Arabie Saoudite. Hélas ils ne se sont pas qualifiés mais ont gagnés autant de matches que perdus, leur score est en tout positif.

Mais plus important encore, malgré la non qualification des joueurs, des commentateurs tunisiens ont été invité sur place au golfe persique pour assurer les Streams de certaines parties ! Nous parlons des deux casters tunisien Marouen « Shog » Bouaziz et Karim « Smooth » Mellouli.

Nous avons eu la chance d’interviewer Marouen « Shog » Bouaziz en personne pour lui demander son retour à propos de l’événement en Arabie Saoudite. Shog déclare : « Nous avons été très bien reçus, entre autres, parce que nous sommes de Tunisie. Nous sommes trop appréciés pour notre accent, mais également pour notre aptitude à bien s’adapter au dialecte local et capacité à parler l’Arabe littéraire correctement. Les tunisiens sont de bons commentateurs en général, ceci n’étant pas spécifique à l’eSports. Même dans le sport traditionnel, nous avons de grands exemples comme Issam Chaouali pour le football. ».

On est peut-être loin derrière les pays du Golfe sur le plan des prix à gagner et enjeux dans le domaine de l’eSports, mais ceci n’empêche que la Tunisie avance à grand pas. Nos équipes donnent des performances meilleures de compétition en compétition. Et en termes de casting et live streaming nous offrons du contenu de qualité toujours demandé.

