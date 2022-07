Le vaccin AstraZeneca efficace à 73% pour prévenir les infections liées à l’Omicron

Le Vaccin AstraZeneca anti-COVID-19 est efficace pour prévenir les infections dues à Omicron lorsqu’il est utilisé comme quatrième dose de rappel et ce selon de nouvelles données de l’université thaïlandaise de Chiang Mai.

Dans cette étude de vie réelle, Le Vaccin COVID-19 d’AstraZeneca a montré une efficacité vaccinale (EV) de 73% (intervalle de confiance à 95% [IC] 48-89%) contre la variante hautement transmissible d’Omicron lorsqu’une quatrième dose est administrée après tout vaccin primaire ou de rappel.1 Selon les auteurs de l’étude, il s’agit des premières données connues évaluant l’efficacité d’un calendrier vaccinal mixte (hétérologue) à quatre doses de COVID-19.1

Les résultats ont été publiés sous forme d’une prépublication dans Research Square.

Les données ont montré qu’une quatrième dose des vaccins COVID-19 étudiés, y compris le vaccin d’AstraZeneca, est efficace à 75% pour prévenir l’infection par Omicron (EV 75%, 95% IC 71-80%). L’efficacité vaccinale de 73% pour le Vaccin COVID-19 d’AstraZeneca est similaire à celle observée avec les vaccins à ARNm présentant une EV de 71% (EV 71%, IC 95% 59-79%). L’EV a été ajustée en fonction de l’âge, du sexe, du calendrier et du type de vaccination antérieure.

L’auteur principal, le professeur émérite Suwat Chariyalertsak, MD, Dr.PH, de la faculté de santé publique de l’université de Chiang Mai, en Thaïlande, a déclaré : “Cette étude fournit des données indispensables montrant qu’une quatrième dose de n’importe quel vaccin COVID-19 peut aider à prévenir l’infection due à la variante Omicron hautement contagieuse.

Offrir une protection continue grâce au rappel est particulièrement important pour les groupes à risque tels que les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques. Les données soutiennent également l’efficacité des schémas de vaccination hétérologues, ou “mix and match”, qui peuvent contribuer à l’augmentation de la couverture de la population par les doses de rappel.”

John Perez, Vice-président principal, responsable de l’Unité Vaccins et Immunothérapies en fin de développement, AstraZeneca, a ajouté : ” Ces nouvelles données nous permettent de comprendre l’importance des doses de rappel dans la protection contre l’infection par le COVID-19 dans un paysage caractérisé par des variantes en évolution. En s’appuyant sur l’efficacité du Vaccin COVID 19 d’AstraZeneca dans la prévention des maladies graves et des décès, nous savons maintenant que ce dernier peut aider à prévenir les infections liées à l’Omicron lorsqu’il est administré comme quatrième dose, avec une protection contre l’infection plus importante que celle observée après une troisième dose.”

Par ailleurs, une analyse préliminaire des données hospitalières fait état d’une protection contre les infections graves liées à la COVID-19 (nécessitant une ventilation mécanique invasive) et les décès pendant la vague Omicron en février et mars 2021. Dans tous les groupes d’âge étudiés, un calendrier mixte de trois doses a fourni une protection de 98 % contre les infections graves ou les décès liés au COVID-19. Après un rappel de la quatrième dose, les auteurs n’ont observé qu’un seul décès, chez une personne présentant des comorbidités, ce qui suggère une très grande efficacité. L’analyse de cet ensemble de données est en cours et fera l’objet d’un rapport ultérieur.

L’étude décrit l’efficacité vaccinale réelle des vaccins COVID-19 d’AstraZeneca, CoronaVac et ARNm en utilisant un réseau de surveillance active qui permet de comparer les mêmes profils de patients dans les périodes de circulation et de prédominance du Delta et Omicron.

À ce jour, plus de 3 milliards de doses de vaccins COVID 19 d’AstraZeneca ont été distribuées, et ce qui, selon les résultats du modèle des résultats, aurait permis de sauver plus de 6 millions de vies entre le 8 décembre 2020 et le 8 décembre 2021.

À propos de l’étude

L’étude est une analyse cas-témoin, avec la méthode « Test-negative Design » de données de la province de Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, provenant de la base de données du Centre d’immunisation du ministère de la Santé publique (MOPH IC), conçue pour estimer l’efficacité vaccinale contre l’infection par le SRAS-CoV-2 (COVID-19) de divers schémas de vaccination hétérologue (mixte).

L’étude a analysé les données de la période à prédominance Delta en Thaïlande (du 1er octobre au 31 décembre 2021) et de la période à prédominance Omicron (du 1er février au 10 avril 2022), et visait à évaluer l’efficacité des schémas vaccinaux hétérologues à trois doses de COVID-19 pendant la période Delta, et des schémas hétérologues à trois et quatre doses pendant la période Omicron.

Tekiano avec communiqué