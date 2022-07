Festival Sousse 2022 de retour du 23 juillet au 18 août (Programme)

Festival Sousse est de retour cette année du 23 juillet au 18 août 2022 au théâtre plein air Sidi Dhaher de la ville. Un programme composé à 100% d’artistes Tunisiens est proposé dans le cadre du festival Sousse 2022.

La 63ème édition du festival international de Sousse, un des plus vieux festivals de Tunisie, arbore un programme bien dégarni par rapport à d’autres festivals comme festival Carthage 2022 ou festival Hammamet 2022 au grand désarroi des riverains qui n’ont pas hésité à l’exprimer sur la page Facebook de l’événement.

L’inauguration du festival de Sousse se fera samedi 23 juillet avec un spectacle de l’association du Club Sanbati pour la musique arabe et la clôture est prévue pour jeudi 18 août avec un spectacle de la troupe de la Rachidia avec la participation de la chanteuse Meherzia Touil.

Programme festival Sousse 2022

Samedi 23 juillet 2022 : Association du Club Sanbati pour la musique arabe

Dimanche 24 juillet 2022 : Concert Lotfi Bouchnak

Mardi 26 juillet 2022 : Spectacle “El Kobba”

Mercredi 27 juillet 2022 : One man Show “Nmout alik” de Lamine Nahdi

Vendredi 29 juillet 2022 : Raoudha Ben Abdallah

Samedi 30 juillet 2022 : Spectacle musical sous la direction d’Abdelkarim Basti

Dimanche 31 juillet 2022 : Pièce de théâtre “El Rouba” de Hamadi Ouhaibi

Mercredi 3 août 2022 : One man Show Jaafer Guesmi

Jeudi 4 août 2022 : Soirée rap avec Balti

Dimanche 7 août 2022 : Pièce de théâtre deFarhat Ben Hnana et Sofien Dahech

Lundi 8 août 2022 : Orchestre symphonique de Sousse

Mercredi 10 août 2022 : Spectacle musical sous la direction de Karim Adhari

Samedi 13 août 2022 : Concert Zied Gharsa

Dimanche 14 août 2022 : Soirée rap avec Blingos , Sanfara et A.L.A

Mardi 16 août 2022 : One man Show Wajiha Jendoubi

Jeudi 18 août 2022 : Spectacle de la Rachidia

Les billets du festival de Sousse sont en vente au théâtre Sidi Dhaher et au cinéma Le Palace de Sousse.

