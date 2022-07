Foire nationale du livre tunisien 2022 : Appel à Candidatures

La Foire nationale du Livre tunisien se déroule pour sa 4ème édition du 13 au 23 octobre 2022 et toujours à la Cité de la Culture de Tunis. La littérature tunisienne sera à l’honneur lors de cette 4ème édition avec la participation des maisons d’édition tunisiennes, l’organisation de rencontres littéraires et des prix qui seront décernés aux meilleurs ouvrages de l’année dans plusieurs catégories.



Cinq prix, dotés de 10 milles dinars chacun, seront décernés, il s’agit des prix de: Noureddine Boujelbane (Poésie), Mahmoud Belaid (Nouvelle), Mohamed Bardi (Roman), Jean Fontaine (création intellectuelle et critique) et Alia Babbou (Littérature d’enfants et de jeunesse).

Le comité directeur de la Foire nationale du livre tunisien (FNLT) lance à cet effet un appel à candidatures pour participer aux prix de cette 4ème édition de la Foire nationale du livre tunisien: les critères de participation à ce concours sont accessible sur le site du ministère des Affaires Culturelles.

L’appel à candidature se poursuivra jusqu’au 20 août 2022 et il est ouvert aux créateurs tunisiens. Les publications éligibles sont celles parues chez des éditeurs tunisiens entre janvier 2020 et août 2022.

La Foire nationale du livre tunisien lancée en 2018, est le fruit d’un partenariat entre le ministère des affaires culturelles, l’Union des éditeurs tunisiens et l’Union des écrivains tunisiens et vise à promouvoir le livre tunisien à l’échelle nationale.

