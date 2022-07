Manouba School of Engineering : 1ère école Nationale des Ingénieurs en anglais en Tunisie

Manouba School of Engineering, la 1ère école Nationale des Ingénieurs anglophone sera lancée en Tunisie à l’université de la Manouba au cours de l’année universitaire 2022- 2023, dès septembre 2022. Manouba School of Engineering est la première école du genre en Tunisie et la 15ème écoles au campus universitaire de la Manouba.

La création de cette première école d’ingénieurs publique anglophone est officiellement créée à la suite d’un décret ministériel approuvé au conseil des ministres réuni le 3 mars 2022.

Manouba School of Engineering Tunisia accueillera ses premiers bacheliers en septembre 2022 pour les former durant 5 années aux métiers du génie écologique et de la géomatique. Les étudiants de Manouba School of Engineering Tunisia (MSI) partageront dans un premier temps les locaux de L’école nationale des sciences de l’informatique (ENSI).

Il faut avoir un très bon niveau en anglais pour intégrer Manouba School of Engineering indique son directeur dans une vidéo partagée sur Youtube, dans laquelle il explique les spécificités de cette nouvelle école tunisienne qui s’engage à relever plusieurs défis concernant le développement durable, le changement climatique et l’innovation :

L’annonce du lancement de Manouba School of Engineering a été faite par le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Moncef Boukhtir en marge des journées nationales d’information sur l’orientation universitaire pour l’année 2022 qui se tiennent à la cité des sciences de Tunis. Une autre inauguration d’un nouvel établissement universitaire est attendue au Kef, celle de l’Institut National de Technologie et des Sciences du Kef.

Pour plus d’informations sur Manouba School of Engineering, consultez son site web manouba-school-engineering.web.app/

I.D.