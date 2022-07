Le Gaspillage du pain en Tunisie est une réalité qui ne freine pas malgré les épisodes de la pénurie de farine et du blé. Presque 900 000 morceaux de pain sont jetés chaque jour par les citoyens Tunisiens.

Cette quantité représente un manque à gagner de 100 millions de dinars par an. Le pain arrive en tête des produits les plus gaspillés en Tunisie avec un taux de 15,7 % du volume total devant les pâtes alimentaires et les fruits et légumes.

Une campagne de sensibilisation est lancée par le ministère du commerce et du développement des exportations afin d’orienter la consommation du pain en Tunisie et limiter le gaspillage:

Dans la vidéo, il est proposé des astuces pour recycler le pain afin de limiter le gaspillage et éviter ainsi une grosse perte à l’état et au citoyen. Il est aussi recommandé d’acheter la quantité dont on a besoin et de mettre le reste dans le congélateur pour le consommer plus tard.

