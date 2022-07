Le village Kèn propose spectacles, animations et art dans le cadre de Chanti Kèn

Le village Kèn abrite un festival pluridisciplinaire intitulé “Chanti Kèn” un street art festival qui propose au public des spectacles divers entre concerts, performances artistiques et expositions artisanales. Chanti Ken qui se poursuit jusqu’au 26 juillet 2022, propose un programme de relance et d’animation, avec la conviction profonde que tous ceux qui sont déjà passés par Kèn et ont été subjugué par son charme et sa beauté, reviennent le visiter pour le faire revivre après le départ de son créateur Slah Smaoui.

Chanti Kèn ambitionne de fédérer les jeunes dont les préoccupations touchent aux domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de la végétation vernaculaire, de l’artisanat (céramique, tissage, cuivre, menuiserie…), mais aussi de la création artistique (musiciens, peintres, sculpteurs, hommes de théâtre…).

Parmi les artistes attendus à Chanti Kèn 2022, la comédienne Samia OROSEMANE présentera son spectacle “je suis une bouffonne”, vendredi 22 juillet. Yasser jradi, le groupe KHOCHKHACH Band et Hana Arfaoui organiseront des live performances samedi 23 juillet.

Les stars du Chanti Kèn 2022 seront les street artistes. Après le forum international Chokri Belaïd à Jbel jloud, l’association française Vitry art 2 Rue sera le partenaire pour la 2ème fois en Tunisie du Chanti Kèn. Les plus brillants artistes Tunisiens et internationaux investiront le village kèn pour en faire un musée à ciel ouvert.

Le village Kèn est un espace culturel, touristique et environnemental fondé en 1984. Il constitue à la fois un musée, une galerie, un espace d’art et d’artisanat et un lieu culturel. Il propose une possibilité d’hébergement dans des chambres à l’architecture spéciale inspirée du style berbère.

Pour plus d’informations sur le programme et acheter les billets de Chanti Kèn, consultez la page Facebook du Village Kèn.

S.B.