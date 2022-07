Bayonetta 3, date de sortie annoncée et SquareEnix se met à l’eSport

Enfin ! Bayonetta 3 a officiellement une date de sortie avec un trailer très intéressant et ce après presque 5 ans d’attente depuis son annonce en 2017 durant la The Game Awards.

Le jeu est trop beau graphiquement et donne l’impression qu’il tourne en 60 fps. La bonne nouvelle c’est que les jeux édités par Nintendo en général ne montrent pas de CGI dans les trailers, mais du vrai métrage du jeu qui tourne sur le hardware de destination. Malheureusement, PlayStation abuse dans ses trailers des vidéos pré-rendues. On garde espoir que ceci reste une pratique exclusivement SONY. Le jeu est prévu à la sortie le 28 Octobre 2022.

Nous pouvons voir dans le trailer beaucoup de nouveaux personnages qui, nous rappellent très fort que ce jeu est dirigé par Hideki Kamiya, le papa de Devil May Cry (2001). Rappelons que ce jeu est édité par Nintendo Ss droits sont possédés par SEGA et il est développé par Platinum Games. Hideki Kamiya est le vice-président de la société derrière le développement. Il a rejoint l’équipe après avoir quitté CAPCOM et laissé la licence de Devil May Cry derrière lui. Le game designer japonais n’abandonne pas son style, Bayonetta ressemble beaucoup à son frère ainé, et ça ne fait que s’accentuer avec le temps. Viola, un nouveau personnage qu’on a pu découvrir dans le trailer, est le portrait tout craché de Vergil, le frère de Dante.

En plus des nouveaux personnages, un nouveau mode a aussi été ajouté. Nommé « Naive Angel Mode », ce mode servira de censure pour couvrir la peau nue de l’héroïne quand elle déclenche une de ses attaques dévastatrices. Il est important de noter que Big N aime garder son aspect family friendly. Le plus drôle, c’est que certains internautes se sont plaints de ce mode sous prétexte qu’il enlève au jeu son originalité. Tout en sachant que tu peux simplement, ne pas l’activer… Internet est tellement toxique parfois !

Même si personnellement je ne suis pas un grand fan du nouveau design de Bayonetta en question, je préfère son apparence telle qu’elle est apparue dans le 1er épisode, je trouve que la direction artistique du jeu est sublime. Le pseudo trailer d’annoncement de 2017 qui montrait la sorcière avec son look original m’avait donné de l’espoir. Mais c’était juste une petite vidéo promotionnelle. Quelle déception !

Un cas qui me rappelle aussi le State of Play de lancement Horizon II forbidden west, qui montrait une partie où Erend se fait capturer par des rebels et Aloy devait le sauver. Le jeu final n’avait rien de cette séquence, c’était juste à but promotionnel. En parlant de déceptions, voilà comment SquareEnix tente de pénétrer le monde de l’eSports !

On en a déjà parlé de la surexploitation de Final Fantasy 7 par SquareEnix, voici comment la firme continue dans ce chemin. FF7 The First Soldier est un jeu Battle Royale sur mobile sorti pour surfer sur la vague du succès de Fortnite, PUBG Mobile et autres. Bien évidemment le titre devrait être basé sur la licence FF7 de toutes les licences. J’avoue quand-même que l’idée d’avoir la bataille se dérouler entre les SOLIDER de la Shinra Corp. est le moins que je puisse dire intéressante et colle bien au contexte.

Cette fois-ci, la boite japonaise connue pour les JRPG lance une compétition pour leur jeu mobile. Final Fantasy 7 The First Soldier Championship North America est, comme son nom l’indique, un tournoi qualificatif pour les nord-américains. Le site d’inscription est déjà ouvert et le sera jusqu’au 4 Aout. Les candidats se verront disputer les batailles pour la colossale somme de 10,000$ !

Mohamed Nabli Geïter (Spoot)