L’année 1986 est une année très importante pour le gaming, notamment pour les JRPG (Jpanese Role Playing Games). Ce fut en février de cette année que The Legend of Zelda vit le jour ! Conçue par le légendaire designer de chez Nintendo, Shigeru Mitamoto.

Après un succès flagrant, Quelques mois plus tard Enix, une boite de développement de jeux japonaise, reprend le même concept d’aventure avec vue de dessus, en remplaçant les combat en temps réel par des combats en tour par tour, pour en faire le fameux Dragon Quest.

Dès lors, les JRPGs venus après se sont tous inspirés de ces deux derniers, créant la base du genre. Et c’est comme ça que SquareSoft, et son brillant gamedesigner Hironobu Sakaguchi, lance en 1987 Final Fantasy, un JRPG basé sur les deux géants édités l’année précédente, avec même de petites références à eux dans le jeu.

Ce n’était qu’une question de temps, pour qu’un épisode particulier de Final Fantasy fasse un succès commercial énorme à l’échelle mondial. Celui-ci étant Final Fantasy 7 (1997) sur la PlayStation première du nom.

Depuis, la licence FF7 est devenue la vache à lait de SquareSoft, ou devrais-je dire SquareEnix après la fusion avec Enix, la firme derrière les Dragon quest en 2003. Même si aujourd’hui on en est au 15éme opus de la série Final Fantasy, et qu’on attend bientôt le 16éme pour 2023 sur PS5, ça fait nul doute que FF7 est celui qui a eu le plus de droit à de spin-offs, préquelles, remakes et adaptations.

Le 16 juin 2022, coïncide avec le 25éme anniversaire de FF7. SquareEnix nous a livré un live à la Nintendo Direct pour célébrer cet événement, contenant beaucoup de nouveautés qui ont rendu fous les fans de ce jeu.

c'est autour de SquareEnix de célébrer le 25éme anniversaire de FF7 le 16 juin en annonçant :

Final Fantasy 7 the first SOLDIER : la 3éme saison est annoncée pour le jeu mobile Battle Royale de SquareEnix . Il apporte en outre des skins basés sur FF7 Crisis Core , mais rappelons que c’est un Gacha game, bonne chance pour les avoir !

: la 3éme saison est annoncée pour le jeu mobile Battle Royale de . Il apporte en outre des skins basés sur , mais rappelons que c’est un Gacha game, bonne chance pour les avoir ! Final Fantasy 7 Ever Crisis : Un des jeux qui te font regretter que la plateforme mobile est si importante aujourd’hui. Ce jeu solo épisodique, regroupant les scénarios de FF7 du début de Crisis Core jusqu’à la fin du scénario de l’original, il devrait vraiment être sur une console. Il a été annoncé que la firme planifie de sortir une Closed Beta au cours de 2022.

Final Fantasy 7 REMAKE: Une suite sur la PS5 est enfin officiellement prévue pour l’Hiver 2023, sous le nom de Final Fantasy 7 REBIRTH. La démo ayant été montrée confirme, comme on a vu dans la première partie (REMAKE), que le scénario a beaucoup changé par rapport à l’original.

On peut confirmer que le SOLDIER Zack n’a effectivement pas été tué par la Shinra cette fois-ci, comme spéculé par les fans à travers la fin du 1er opus. On voit même des moments ou Cloud et Sephiroth, marchent côte à côte comme s’ils étaient des camarades.

Hé Square, ce n’est pas une partie de Smash Bros. ! vas-y molo avec les retouches sur le scénario !

De plus, l’extension du REMAKE, FF7 REMAKE Intergrade, est prévue à la sortie sur PC (Steam) dés la fin du live, fini l’exclusivité PS5.

Final Fantasy 7 Crisis Core REUNION: Dernier mais pas moindre, après avoir été une exclusivité PSP depuis près de 15ans, FF7 Crisis Core a droit à un Remake sublime, cette fois-ci prévu sur toutes les plateformes. PS4, PS5, X Box One|Series X|S, Nintendo Switch et PC (Steam) sont toutes de la partie ! On peut enfin revivre l’histoire de Zack, mon personnage préféré de l’Univers FF7 en Haute définition avec des retouches modernes.

