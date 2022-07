Série Redmi Note : Plus de 250 millions utilisateurs dans le monde l’ont choisi

La série Redmi Note, l’offre milieu de gamme de Xiaomi attire l’attention des consommateurs au niveau mondial et les prend d’assaut. La marque a annoncé qu’elle comptait plus de 250 000 000 utilisateurs dans le monde en mars cette année, ce qui équivaut à environ 1/3 de la population en Europe.

Avec cette popularité, la série Redmi Note a sans aucun doute prouvé qu’elle était leader dans ce segment, et qu’un smartphone d’entrée de gamme peut susciter profondément l’intérêt des consommateurs.

La série Redmi Note : Des consommateurs toujours surpris

Qu’est-ce qui rend cette série si populaire dans le monde entier ? Voyons comment la série a évolué au cours des dernières années. En 2019, une caméra 48MP de niveau phare a été introduite dans le Redmi Note 7, ce qui a relevé la barre en termes de photographie. Le marché a ensuite été présenté à la série Redmi Note 8, Xiaomi a apporté la première caméra de smartphone de 64MP à la série. La charge rapide 33 W de la série Redmi Note 9 permet une expérience de charge plus efficace. Une avancée rapide jusqu’en 2021, la série Redmi Note 10 a fait le bonheur des utilisateurs avec son énorme appareil photo principal de 108 Mpx, gagnant ainsi les éloges de l’industrie.

Construit avec des technologies innovantes qui ont surpris les consommateurs du segment, la série Redmi Note 10 a remporté plusieurs prix prestigieux en 2021, tels que les Trusted Reviews Awards. “Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro parvient à se démarquer dans un champ de smartphones économiques encombré grâce à un écran AMOLED 120Hz époustouflant et un appareil photo 108MP performant”, a écrit le critique mobile Jon Mundy dans son avis sur le Redmi Note 10 Pro.

Série Redmi Note 11 : “Rise to the challenge” à nouveau

Cette année, la série Redmi Note 11 a été lancée en Tunisie et sur de nombreux autres marchés africains. Comme son slogan, la série Redmi Note 11 a relevé le défi avec de nouvelles percées technologiques telles que l’appareil photo principal de 108 Mpx, l’impressionnant écran AMOLED 120 Hz et les impressionnantes technologies de charge rapide.

S’imposant constamment comme un leader dans son segment, le Redmi Note 11 Pro 5G, le Redmi Note 11 Pro et le Redmi Note 11S ont élevé l’expérience de l’appareil photo phare avec les capteurs primaires de 108 Mpx. Parfait pour capturer des moments avec des détails plus vrais que nature. La série Redmi Note 11 est idéale pour améliorer l’expérience à l’écran et les transitions sans décalage grâce à un taux de rafraîchissement élevé allant jusqu’à 120 Hz. La charge turbo de 67 W du Redmi Note 11 Pro ne prend que 15 minutes pour remplir 50 % de la batterie. Le Redmi Note 11S et le Redmi Note 11 sont dotés de la fonction de charge rapide Pro 33W, qui permet de charger la batterie à 100% en une heure.

Innover pour tout le monde

Sur un marché très concurrentiel, le succès de la série Redmi Note a prouvé qu’il s’agissait d’une série capable de répondre aux besoins réels des consommateurs d’aujourd’hui. Elle incarne également la façon dont Xiaomi “innove pour tout le monde”.

Spécifications de la série Redmi Note 11

Tekiano avec communiqué