FIH2022 : “Yakouta” de Leila Toubel, un cri contre l’omerta

Entre les murs de sa solitude, avec son corps abîmé, ses souvenirs amers et son âme écorchée, une femme enfermée, battue à mort par son compagnon, va dévoiler l’histoire de sa fille « Yakouta », née sous X et abandonnée devant une mosquée.

«Yakouta » est l’histoire de mille et une femmes : un cri contre l’omerta, une bougie dans les chambres obscures et un écho aux larmes étouffées.

«Yakouta » , une pièce de théâtre devant un public attentionné et respectueux, et Leila Toubel, égale à elle-même rendant hommage à son père décédé près d’un an, la militante Zeineb Farhat, et la militante Lina Ben Mhenni …

Retour en images et vidéo :

Tekiano