Tunisie : Les prix des manuels scolaires demeurent inchangés

Les prix des manuels scolaires pour l’année scolaire 2022-2023 demeurent inchangés et aucune augmentation n’a été introduite par rapport à l’année dernière, a souligné une source responsable au centre national pédagogique (CNP).

Dans une déclaration à l’agence TAP, le responsable a ajouté que 95% des manuels scolaires sont actuellement disponibles dans les librairies en attendant l’impression du reste avant le 15 août en cours.

Dans ce contexte, il a précisé que les manuels actuellement non disponibles sont de nouvelles publications et il s’agit du manuel de l’économie pour les élèves de 2ème, 3ème et 4ème année du secondaire section économie et gestion.

A rappeler qu’une société turque avait remporté l’appel d’offres international lancé par le CNP pour l’impression des manuels scolaires au titre de l’année scolaire 2022-2023 moyennant 42,5 millions de dinars.

Il s’agit d’imprimer 13 millions 773 exemplaires de 185 titres.