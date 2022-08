Maroc Telecom conserve son rang de première marque marocaine dans l’édition 2022 de Brand Finance le classement des marques africaines les plus valorisées et les plus puissantes.

Au niveau africain, l’opérateur téléphonique se classe 14ème rang des meilleures marques, selon le même classement.

La valeur de la marque Maroc Telecom est en hausse de près de 12% à 851 millions de dollars, et elle se hisse à la 3e place comme marque de télécommunications sur le continent, derrière MTN et Vodacom.

Créé en 1996, Brand Finance se présente comme étant le premier cabinet de conseil en stratégie et valorisation des marques au monde. Ce classement vise à mettre en lumière la puissance et la valeur des marques africaines.

A noter que Maroc compte 11 marques parmi les 150 marques africaines les plus valorisées et les plus puissantes.