Wanava est une nouvelle plateforme dédiée à la réservation des activités liées au tourisme alternatif, fraîchement lancée en Tunisie. Le site Wanava s’adresse aux aventuriers et amateurs de sensations fortes et de sports extrêmes en Tunisie en leur proposant la possibilité de réserver en ligne une activité encadrée.

Lancée en juillet 2022, la plateforme Wanava propose 4 univers d’aventures; Terrestre, Ariens, Aquatique et Mécanique. La personne qui désire tester une activité doit s’inscrire sur la plateforme wanavaa.com, choisir une activité et un créneau horaire pour y participer puis valider et payer directement en ligne.

Que vous soyez un couple, un groupe d’amis ou même tout seul, Wanava propose une panoplie d’activités à la carte sur tout le territoire tunisien lit-on sur le site. Après réservation, un voucher est envoyé au client par email avec un QR code permettant à l’organisateur sur place de vérifier sa validité.

Comment réserver une activité sur Wanava ? Vidéo:

Wanavaa offre aux utilisateurs la possibilité de consulter un annuaire regroupant les activités d’aventure, de sport extrêmes et de divertissement en milieu naturel. Ce projet sur le tourisme d’aventure s’est imposé avec l’avènement d’un marché nouveau et non structuré avec un accès restreint réservé à une élite (club privés et indépendants).

L’objectif de l’équipe de Wanavaa est de démocratiser ce marché et le rendre accessible à tous en participant à rassembler une offre éparpillée entre catégories de prestataires très hétérogènes, agences de voyage, clubs et associations, guides indépendants et autres…

I.D.