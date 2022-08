Les nouveaux smartphones Samsung pliables Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4 débarquent enfin. La révélation a été faite lors d’un grand événement digital “Samsung Galaxy Unpacked August 2022” qui a été suivi en live streaming par des millions d’internautes notamment sur le site et la chaine Youtube de Samsung.

Cette quatrième génération de la série Galaxy Z ambitionne de changer notre rapport aux smartphones en repoussant les limites de la personnalisation, de l’expérience Flex Mode et de la productivité.

En effet, les Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4 sont les deux nouveaux fleurons de la marque Samsung offrant de nombreuses options de personnalisation, une expérience sur-mesure et des performances exceptionnelles. La série Galaxy Z continue ainsi de s’affranchir des conventions en proposant de nouveaux modes d’interaction qui simplifient le quotidien de leurs utilisateurs.

« Les pliables Samsung Galaxy incarnent notre philosophie d’ouverture et offrent de nouvelles possibilités avec un degré de personnalisation inédit. Créés en collaboration avec nos partenaires mondiaux de premier rang, ces nouveaux smartphones pliables offrent une expérience mobile inégalée qui répond aux besoins de nos utilisateurs les plus exigeants. » a déclaré TM Roh, Président et Directeur de la division Mobile eXperience chez Samsung Electronics. « Notre leadership sur ce segment de marché et l’attention que nous y portons ont suscité un vif intérêt pour les smartphones pliables, qui ne cesse de croitre. Nous avons démocratisé avec succès cette catégorie, désormais adoptée par des millions d’utilisateurs dans le monde.”

Le savoir-faire et le niveau d’excellence recherché par Samsung prennent une nouvelle dimension avec les Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4. Pensés dans les moindres détails, ces smartphones d’exception offrent une expérience mobile exceptionnelle et ont été conçus afin que chacun trouve le smartphone parfaitement adapté à ses besoins. Le Galaxy Z Flip4 arbore un design iconique et intègre plusieurs nouveautés – dont un appareil photo plus performant, une batterie plus puissante et de nombreuses options de personnalisation – sans compromis sur son format ultra-compact.

Le Galaxy Z Fold4, icône de l’expérience mobile la plus aboutie de Samsung, se distingue par un design modulable et des écrans plus grands pour une immersion sans précédent. Il embarque également des fonctions multitâches dignes d’un PC, une technologie photo et vidéo de pointe et tire sa puissance de son processeur dernier cri.

Galaxy Z Flip4 : la quintessence du style

Les fonctions favorites de nos utilisateurs ont été optimisées pour transformer le Galaxy Z Flip4 en véritable mode d’expression de soi. Son format pliable et compact réserve des expériences vraiment uniques, inexistantes avec un autre smartphone.

Il suffit d’ouvrir partiellement le Galaxy Z Flip4 pour activer la FlexCam et ainsi filmer des vidéos ou prendre des photos sous différents angles en gardant les mains libres pour les partager ensuite sur les réseaux sociaux. Grâce au partenariat entre Samsung et Meta, la FlexCam a été optimisée pour les réseaux sociaux les plus populaires, notamment Instagram, WhatsApp et Facebook. Le mode Quick Shot de l’écran externe a été enrichi et permet désormais de prendre un selfie en mode Portrait ou encore de pré-visualiser ses clichés en respectant le format original. Avec Quick Shot, il est également possible de démarrer un enregistrement vidéo de manière classique puis de basculer sur le Flex Mode pour continuer à enregistrer les mains libres – une fonctionnalité qui ravira les créateurs de contenu et vlogueurs.

Le Galaxy Z Flip4 embarque par ailleurs un nouveau module photo plus performant avec un capteur plus sensible pour des clichés 65% plus lumineux. Le traitement logiciel des photos, qui s’appuie sur le processeur Snapdragon® 8+ Gen 1, garantit des photos toujours réussies, de jour comme de nuit.

Le Galaxy Z Flip4 a été pensé pour l’utiliser sans même l’ouvrir. De nouveaux widgets permettent ainsi de passer des appels, répondre à un message ou même utiliser SmartThings directement depuis l’écran externe.

L’autonomie du Galaxy Z Flip4 a été prolongée, espaçant les temps de charge grâce à une batterie de 3700 mAh. Désormais compatible avec la charge rapide, le Galaxy Z Flip4 se recharge jusqu’à 50 % en 30 minutes environ.

Epuré, le design du Galaxy Z Flip4 arbore une charnière amincie, des bords plus anguleux et des faces en verre qui contrastent élégamment avec un cadre métallique brillant. Les utilisateurs peuvent entièrement personnaliser le Z Flip à leur image, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Par exemple, les thèmes Galaxy disponibles pour les écrans externe et interne sont proposés dans plusieurs polices, avec des icônes et des dessins personnalisés. Il est également possible de configurer l’écran externe avec de nouvelles horloges et de nouveaux arrière-plans proposés dans différents formats (images, GIF et même vidéos).

Galaxy Z Fold4 : l’alliance de la productivité et des performances ultimes

Le Galaxy Z Fold4 est le fruit de l’innovation continue de Samsung et son smartphone le plus puissant à ce jour. Il réunit toute l’expertise en technologie mobile de Samsung et propose des fonctionnalités poussées qu’il soit ouvert, fermé ou en Flex Mode. De plus, c’est le premier smartphone sous Android 12L, une version d’Android créée par Google spécialement pour les grands écrans, y compris pliables.

Avec le Galaxy Z Fold4, le multitâche devient un jeu d’enfant. Une nouvelle barre de tâchess’affiche en bas de l’écran comme sur un PC pour un accès rapide aux applications les plus fréquemment utilisées. Le multitâche devient également plus intuitif grâce à de nouveaux gestes de glissement[12], pour passer par exemple du mode plein écran à des fenêtres contextuelles ou encore diviser l’écran en deux et accéder à davantage d’options multitâche.

Par ailleurs, les partenariats de Samsung avec Google et Microsoft font passer le multitâche un cran au-dessus. Les applications Google, dont Chrome et Gmail, prennent désormais en charge le glisser-déposer pour copier / coller rapidement des liens, des photos ou autres éléments d’une application à l’autre. Avec Google Meet, plus de participants peuvent se connecter et partager ensemble des activités, comme regarder des vidéos sur YouTube ou jouer à des jeux durant un appel vidéo. La suite complète Microsoft Office et Outlook tirent aussi parti de l’écran pliable pour afficher plus d’informations et interagir plus rapidement avec un contenu. Le S Pen, accessoire indispensable pour une prise de notes instantanée ou dessiner un croquis, vient parfaire l’expérience multitâche et se glissera discrètement dans la coque avec S Pen intégré.

Le Galaxy Z Fold4 embarque un module photo haut de gamme avec un capteur de 50 MP associé à un objectif grand-angle et au Space Zoom x30 pour réaliser des photos et vidéos époustouflantes. De nombreux modes photo ont été développés spécifiquement pour tirer pleinement profit du design unique du Galaxy Z Fold4, dont le mode Capture View avec sa double prévisualisation – d’un côté la vue d’ensemble de la photo et de l’autre la partie zoomée ou encore la prise de selfies avec la caméra arrière. Et grâce à des photosites plus grands, un capteur 23 pour cent plus lumineux[18] et une puissance de traitement augmentée, les utilisateurs peuvent capturer des images claires et nettes même en conditions de basse luminosité.

L’immersion procurée par l’écran principal de 7,6 pouces est incomparable, grâce à un écran plus lumineux, un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et une caméra sous l’écran qui se fait oublier suite à une densification des sous pixels. Les réseaux sociaux les plus populaires comme Facebook sont optimisés pour une expérience sur grand écran, sur lequel le contenu sera encore plus agréable à regarder. Avec le Flex Mode, on peut ouvrir une application de streaming comme Netflix et regarder une vidéo les mains libres. Son pavé tactile , disponible même pour les applications non optimisées, permet d’accéder à certaines commandes avec une plus grande précision, notamment pour mettre sur pause, avancer, reculer ou reprendre la lecture d’une vidéo ou encore faire un zoom avant ou arrière.

La puissance du processeur Snapdragon® 8+ Gen 1 et la technologie 5G rendent l’expérience de jeu toujours plus fluide. L’ergonomie a aussi été repensée pour faciliter l’utilisation de l’écran externe à une main : le Galaxy Z Fold4 est plus léger, sa charnière plus fine et les bords de l’écran externe ont été réduits au profit d’un écran plus large.

Les Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4 sont les smartphones pliables les plus résistants jamais conçus par Samsung. En plus de l’Aluminium Armor qui compose leurs cadres, leurs écrans sont également très solides : les écrans externes et la face arrière des Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 sont composés de verre Gorilla© Glass© Victus+TM tandis que les écrans internes gagnent en solidité suite à une optimisation de la structure des différentes couches qui les composent. Certifiés IPX8, les deux modèles sont résistants à l’eau et protégés en cas de pluie.

Les Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4 affichent un indice de réparabilité de respectivement 7,6 et 7,8.

Des smartphones également dédiés aux professionnels grâce à la gamme « Entreprise Edition »

Au-delà de leurs formats innovants qui redéfinissent les contours du travail en mobilité, les Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4 sont équipés de technologies et fonctionnalités toujours plus performantes. C’est le cas notamment du mode multitâche permettant de travailler sur plusieurs applications en simultanée, ou encore de la fonction Flex Mode pour participer à des visioconférences les mains libres. De même, grâce à Samsung DeX, les utilisateurs peuvent afficher le contenu de leur Galaxy Z Fold4 sur un écran externe comme un moniteur, un écran dans une salle de réunion ou sur une Smart TV, tout en bénéficiant d’une interface bureautique fluide et intuitive.

Cette connexion peut s’effectuer via un câble HDMI ou en sans-fil via le réseau Wifi. Polyvalents, les Galaxy Z Fold4 et

Galaxy Z Flip4 offrent une connectivité 5G ainsi qu’une sécurité renforcée, répondant aux exigences les plus strictes des professionnels en quête de productivité et de sécurisation des données.

Ces deux nouveaux smartphones pliables rejoignent également la gamme Enterprise Edition conçue pour accompagner au mieux les entreprises. Ils bénéficient ainsi de 5 ans de mises à jour de sécurité, de 2 ans de disponibilité sur le marché et de Knox Suite inclus pendant 1 an. Knox Suite permet aux administrateurs informatiques de sécuriser, déployer et gérer efficacement leur parc d’appareils. Les professionnels inscrivent ainsi leur entreprise dans une démarche plus pérenne. De plus, tous les produits de la gamme Entreprise Edition sont certifiés Android Enterprise Recommended. Les professionnels ont ainsi la garantie que ces produits répondent aux exigences matérielles et logicielles de Google.

Galaxy for the planet

Depuis le lancement de la série Galaxy S22, Samsung intègre des matériaux recyclés non seulement dans ses emballages, mais aussi dans les composants de ses nouveaux produits. Il s’agit là des premières étapes de notre initiative « Galaxy for the Planet », qui englobe l’incorporation continue de plastiques recyclés et la création de nouveaux matériaux en partenariat avec des acteurs majeurs du développement durable. Certains composants de la nouvelle série Galaxy Z sont en partie composés de plastique issu de filets de pêche rejetés dans les océans.

L’emballage des Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Flip4, composé de papier 100 % recyclé, a été réduit jusqu’à 58 % par rapport aux Galaxy pliables de première génération, ce qui équivaut à éviter environ 10 000 tonnes d’émissions de carbone liées au transport cette année.

Disponibilité et coloris

Les Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 seront en précommande dès le 10 août. Durant la précommande, les acquéreurs d’un Galaxy Z Flip 4, recevront en cadeau les Galaxy Buds 2 Pro, alors que les acheteurs du Galaxy Fold 4, bénéficieront d’une Galaxy Watch 4. La précommande donne aussi droit à une Carte VIP Gold permettant d’avoir un an de réparation d’écran gratuite.

Le Galaxy Z Fold4 est proposé en Noir, Ivoire, Anthracite. Il est également proposé en Bordeaux, ainsi qu’en version 1 To, exclusivement sur le site de Samsung. Iconique, le Galaxy Z Flip4 arbore quant à lui de magnifiques finitions mates. Il est décliné en Or Rose, Bleu, Graphite et Lavande. Pour ceux qui souhaitent se démarquer avec un smartphone unique qui leur ressemble, le Galaxy Z Flip4 est également disponible en Bespoke Edition, exclusivement sur le site de Samsung. Il suffit de choisir la couleur des faces avant et arrière, du cadre et de la charnière parmi 75 combinaisons.

Tekiano avec SAMSUNG