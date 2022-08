Nuits des étoiles aux centres commerciaux Géant et Azur City

Une nouvelle édition des nuits des étoiles est proposée par la Société Astronomique de Tunisie du 11 au 14 août 2022 dans deux centres commerciaux à Tunis. Cette manifestation permettra au public d’observer la lune, les planètes ainsi que les météores, a indiqué le président de l’association Hichem Ben Yahia.

Dans une déclaration à la TAP, Ben Yahia a expliqué que les événements auront lieux dans les centres commerciaux ” Géant ” et ” Azur City ” de 20H00 jusqu’à minuit. Il a fait savoir que l’association a mobilisé 6 télescopes pour observer notamment la lune, Saturne et ses anneaux, Jupiter et ses lunes et les météores qui caractérisent la saison estivale Les phénomènes astrologiques seront diffusés sur des écrans géants.

L’association organisera, à l’occasion des jeux ainsi que des ateliers pour les enfants et des concours sur l’astrologie. Une exposition sera également organisée sur les dernières nouveautés dans le domaine.

