Orange Tunisie expérimente à nouveau la technologie 5G dans le domaine de la Culture. Profitant du cadre exceptionnel du site archéologique de Dougga où se déroule la 46ème édition du Festival International de Dougga soutenu par la Fondation Orange, Orange Tunisie a de nouveau expérimenté, mardi 9 août, la technologie 5G dans le domaine de la Culture.

En effet, et en accord avec l’opportunité donnée par le Ministère des Technologies de la Communication aux opérateurs de télécommunications de faire des tests 5G, en mettant l’accent sur des partenariats, notamment avec des start-up, Orange Tunisie a procédé à un nouveau test avec la start-up partenaire Historiar, et l’appui à la fois de l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle et de l’Institut National du Patrimoine.

Grâce à la start-up Historiar, spécialisée dans le développement d’applications mobiles qui redonnent vie aux différents sites archéologiques, avec la réalité augmentée, mixte et virtuelle et l’apport de la 5G, les invités présents ont pu profiter d’une expérience unique : voyager à travers plusieurs siècles pour une immersion totale dans le passé du site archéologique de Dougga. Une expérience qui a été rendue possible notamment par la collaboration très étroite de toutes les parties prenantes, permettant ainsi aux utilisateurs présents le 9 août de parcourir virtuellement le Forum, le Capitole, le Marché et la Place de la rose des vents, 4 sites entièrement reconstitués comme à l’époque antique.

Cette soirée du 9 août restera ainsi gravée dans la mémoire des spectateurs grâce à cette expérience de visite immersive unique et qui a été en outre suivie en soirée par la prestation magistrale de Lotfi Bouchnak.

A noter que la programmation musicale du Festival International de Dougga se poursuit jusqu’au 13 août, avec une pléiade de jeunes artistes, consacrant ainsi la belle diversité des performances prévues.

Rappelons par ailleurs que la Fondation Orange, qui soutient l’association « Festival International de Dougga » pour l’organisation de concerts prévus, est aujourd’hui un partenaire reconnu dans le milieu musical puisqu’elle accompagne de jeunes groupes musicaux, des festivals et actions de médiation et de démocratisation de la musique auprès de divers publics, notamment dans les régions. Ainsi le soutien au Festival International de Dougga s’inscrit dans la continuité des actions de mécénat culturel déjà réalisées par la Fondation Orange, comme par exemple les partenariats exemplaires noués avec Helma Sky Lantern Festival de Tabarka et le Festival des jeunes de Kasserine.

Ce soutien s’inscrit également dans la stratégie d’Orange Tunisie de promouvoir la culture et d’en donner accès au plus grand nombre, comme ce fut le cas tout récemment pour le concert gratuit Yalla Jaw avec Balti et ses duos, organisé en plein cœur de Tunis, à l’avenue Habib Bourguiba.

Tekiano avec Orange Tunisie