Pokémon Presents : Analyse de l’état actuel de la franchise Pokémon

La conférence Pokémon Presents a été présentée en ligne début août 2022. Les nouveautés de Pokémon sont annoncées durant le Nintendo Direct dédié à Pokémon. Etant la plus grande franchise Nintendo dans le monde, il a été décidé d’en faire un spin off à lui seul.

C’est à partir de ce dernier live ‘Pokémon Presents’ que nous allons analyser où en est la franchise en ce moment ? Pas en termes de ventes bien évidemment, car quel ces jeux Nintendo se vendent dans tous les cas comme des petits pains…

Le live commence par des news sur l’annuel Pokémon World Championships, autrement dit l’eSports. Les disciplines Pokémon proposées majoritairement sont Pokémon Unite, le MOBA à la League of Legends qui est développé par Tencent Games, les propriétaires de Riot Games.

Il a aussi été présenté Pokkén Tournament, le jeu arena fighter développé par l’équipe derrière TEKKEN, Bandai Namco, et finalement Pokémon GO, le jeu mobile développé par Niantic.

Tous ces jeux sont bien évidemment édités par Nintendo. Un petit aperçu sur la coupe Pikachu a brièvement été montré durant le live. Le hic dans tout ça, c’est que tous ces titres sont des spin-offs ! Ou sont les compétitions Pokémon traditionnelles, en RPG tour par tour comme dans le début des années 2000 ? Les heures passées munis du câble link pour jouer avec nos Game Boy dans les rues avec les amis à faire des combats sont inoubliables, sachant que Pokémon, est de loin la référence en termes de turn based RPG en PvP…

Durant plus de la seconde moitié du direct, on a eu des nouvelles sur la prochaine 9éme génération de Pokémon, Pokémon VIOLET et Pokémon SCARLET. La date de sortie confirmée est fixée pour le 18 Novembre. Un grand aperçu de la nouvelle région Paldea a été montré, évoquant clairement le coté open world du jeu. Un nombre de personnages important de la région a été également dévoilé, comme quelques champions d’arènes et les 2 professeurs.

Certains nouveaux Pokémon ont aussi été montrés, les designs sont plus que génériques, il n’y a rien d’exceptionnel! Par contre, le nouveau Axoloto special région Paldea n’est pas mauvais du tout ! D’ailleurs avoir de nouvelles formes de Pokémon spécifiques aux régions et la seule bonne chose à garder depuis la génération 7 d’Alola. Par contre, plusieurs choses ont été coupées, et c’est de là que commencent les problèmes…

Et là les problèmes… par où commencer ? Déjà les Pokémon légendaires qu’on voit dès l’entrée du trailer montés par le joueur, comme s’ils étaient de simples montures, ça fait disparaitre tout le mystère qu’il y a derrière eux. Finit l’époque où Ho-oh et Lugia avaient leur charisme imposant, maintenant les légendaires c’est des moto-bicyclettes qui t’obéissent comme une Peugeot 103.

Le pire reste à venir, ce gimmick qui est maintenant confirmé, à chaque nouvelle génération. Nous avons eu le Dynamax qui était aussi peu ambitieux que hideux en génération 8, à savoir Sword et Shield. Maintenant, le Terastallize qui change carrément le type de ton Pokémon à son Tera type. Un nouveau look cristallisé et moche lui a été attribué…

Je ne suis pas contre l’innovation, bien au contraire, il en faut bien pour perdurer, toutefois, si on essaye de nouveaux concepts et qu’ils réussissent (je parle de la MEGA EVOLUTION de la génération 6) il faut la garder ! La remplacer par des nouveautés sans intérêt, cela n’apporte rien de bon !

Pour conclure, aucun Pokédex national ‘est confirmé. Attendez vous a une sélection de Pokémon que les développeurs chez Game Freak vont juger assez important pour paraitre dans le jeu. Je me souviens quand ils ont annoncé l’absence du Pokédex national dans la génération 8 en 2018, des pétitions à boycotter les jeux à venir ont surgit sur le net. Mais hélas, presque 24 million de copies ont été vendues, tu ne peux rien faire face à un géant comme Pokémon. Nous, les grandss fan qui étaient là depuis le début, sommes condamnés a voir notre franchise bien aimée couler de plus en plus bas et être victime de sa propre popularité et succès commercial…

Mohamed Nabli Geïter (Spoot)