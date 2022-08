EVO 2022 , le premier après son acquisition par SONY

EVO 2022 (Evolution Championship Series) ; est la première édition depuis l’acquisition par SONY des droits de l’événements le 18 mars 2021. C’est l’événement annuel de référence en ce qui concerne les eSports des jeux de baston.

Cette acquisition a engendré le retrait de deux disciplines avec les plus grands nombres d’entrées chaque année, Super Smash Bros. Ultimate et Super Smash Bros. Melee ! Il est clair que Nintendo a retiré ses licences de l’événement après ce rachat par son « concurrent », mais je ne vois pas le problème de coexister.

SONY a sauvé la franchise EVO de la noyade. Rappelons que son statut était super critique dû a des allégations d’harcèlement sexuels. Sans l’entreprise japonaise derrière PlayStation, il est possible que nous n’ayons pas eu cette édition de 2022. Quoi qu’il en soit, les faits sont là, personnellement je suis EVO pour les deux disciplines Smash et surtout Ultimate. Mais tout n’est pas perdu !

Le line up de cette année est quand même costaud, nous trouvons Street Fighter V, Guilty Gear: Strive, Mortal Kombat 11, Tekken 7, The King of Fighters XV, Melty Blood: Type Lumina, Dragon Ball FighterZ, Granblue Fantasy, et Skullgirls: 2nd Encore.

Tout cela en dehors des tournois annexes tel que celui de Multiversus, le clone de Smash Bros. de Warner Bros. C’est un énorme plaisir de retrouver des jeux aussi spectaculaires qu’agréables à regarder comme Dragon Ball FighterZ ! Le public a complétement perdu le contrôle durant un set qui opposait Gohan Ado contre Cell, un combat canon au scénario de DBZ.

Le gagnant de la discipline Dragon Ball FighterZ n’est autre que Marwan Brethe, le français, plus connu sous Wawa. Le vainqueur de Street Fighter V est le japonais Kawano, dont le gain approximatif à travers les tournois SF V est de 41,087$.

Comme c’est peut-être le dernier EVO avec SF V, avec SF6 annoncée, il y a des chances que les tablent se retournent l’année prochaine. Pour TEKKEN 7, dommage que Arslan Ash, le Pakistanais musulman qui se prosterne en face de la Mecque quand il remporte le tournoi, a fini en 3éme cette année ! C’est autour du sud-coréen Knee de remporter une victoire bien méritée.

Venons à Multiversus, le jeu qui a « pris la place » de Smash. Vu sa nature de clone de Smash, et son audience est composée principalement des joueurs de ce dernier. Ce qui fait qu’on peut très bien comprendre que les gagnants, le duo de Nakat et VoiD, sont bel et bien les joueurs de Smash, qui jouent Ness et Sheik respectivement dans le bastonneur de Nintendo.

Le retour de the King of Fighters dans la scène compétitive avec KoF XV est plus que le bienvenu ! Certainement ceci a plus d’impacte si on est d’un certain âge à avoir joué les perles de SNK dans les dalles d’arcades étant plus jeune, partout dans le monde incluant la Tunisie. 3 Taiwanais occupent les premières places, avec ZJZ au top.

EVO n’est pas seulement de l’eSports, c’est aussi des news et des « world premiere » en gaming ! Un teaser très alléchant avec un début plutôt nostalgique, fais clairement allusion à un TEKKEN 8 en cours de production ! La scène met en action la fameuse jetée de Kazuya Mishima à son père Heihachi du haut d’une falaise, dans les mêmes graphismes des années 90 sur arcade. Et d’un coup, tout tourne vers de la 3D 4K.

Mohamed Nabli Geïter (Spoot)