Le Festival méditerranéen de La Goulette 2022 se déroule pour sa 47e édition du 15 à 28 août 2022 dans le fort maritime d’El Karaka, emblème de la ville banlieusarde. Le festival de La Goulette 2022 rend hommage à l’icone du théâtre et du cinéma tunisiens, qui nous a récemment quitté, Hichem Rostom, dont le portrait orne l’affiche.

Hommage à Hichem Rostom

Au programme du festival méditerranéen de la Goulette 2022 , 14 spectacles 100% Tunisiens variant entre spectacles, concerts de musiques et pièces de théâtre. Pas moins de 8 one man shows et pièces de théâtre récentes seront présentés au public de la Goulette.

L’inauguration se fera lundi 15 août avec le spectacle de musique populaire ‘Rboukh’ de Hatem Ellajmi et la soirée de clôture se fera dimanche 28 août avec la pièce de théâtre “Kingdom of Love” de Lotfi Al Akrami.

Programme de la 47ème édition du Festival Méditerranéen de la Goulette

15 août 2022: Spectacle musical “Al Raboukh” par Hatem El Lajmy

16 août 2022: Spectacle musical “Hazeer Zuwar”par Al-Murshed Bolila

17 août 2022: One man show “Qarahmana” par Moez El Toumi

18 août 2022: Spectacle “Le Maestro” par Bassam Al Hamrawi

19 août 2022: Soirée RAP par Artmesta et M. Sina

20 août 2022: Présentation de la pièce “Banat Souad” par Sadeq Halwas et Naima Al Jani

21 août 2022: Pièce de théâtre “Le cauchemar d’Einstein” par Anwar Al Chaafi

22 août 2022: Concert Zohra Lajnef

23 août 2022: Spectacle “La Divine Comédie” par Hafez Khalifa

24 août 2022: Spectacle musical “Al Makhzan” par Mustafa Al Dalaji

25 août 2022: Pièce de théatre “Dima Nadhhak, Dima Zahi” par Mounir Argui

26 août 2022: Spectacle “Tohfa ” de Mohamed Ali Tounsi

27 août 2022: pièce de théâtre “Al Afsah Al Mahnuna” Par Lotfi Al Turki

28 août 2022: pièce de théâtre “Kingdom of Love” de Lotfi Al Akrami

Les billets sont en vente devant l’espace El Karaka à la Goulette et sur le site Teskerti.

