Robot humanoïde CyberOne de Xiaomi : Il explore les frontières de la vie connectée (vidéo)

Le robot humanoïde CyberOne de Xiaomi est dévoilé. C’est un nouveau robot humanoïde qui explore les frontières de la vie connectée. Ce premier robot humanoïde de Xiaomi, a fait ses débuts lors de l’événement de lancement de nouveaux produits de la société à Pékin le 11 août, aux côtés d’autres produits innovants.

Dernier né de la série Cyber de Xiaomi, CyberOne, qui rejoint le robot quadrupède Cyberdog de l’année dernière, est équipé de bras et de jambes perfectionnés, prend en charge l’équilibrage de la posture en mouvement bipède et atteint un couple maximal de 300 Nm.

La capacité de détecter les émotions humaines, les capacités de vision avancées et la fonctionnalité permettant de créer des reconstructions virtuelles tridimensionnelles du monde réel ont également été présentées, ainsi qu’une multitude d’autres technologies avancées.

De nouvelles découvertes auto-développées dans l’écosphère technologique de Xiaomi

“L’intelligence artificielle et les capacités mécaniques de CyberOne ont toutes été développées par le laboratoire de robotique de Xiaomi. Nous avons investi massivement dans la recherche et le développement dans différents domaines, notamment les logiciels, le matériel et les algorithmes innovants”, explique Lei Jun, fondateur, président et PDG du groupe Xiaomi.

“Avec l’IA au fond et un cadre humanoïde de taille réelle comme son vaisseau, ceci constitue une exploration des possibilités du futur écosystème technologique de Xiaomi et une nouvelle avancée pour l’entreprise.”

CyberOne est un robot humanoïde mesurant 177 cm de haut et pesant 52 kg, avec une envergure de bras de 168 cm. Comparé à un robot quadrupède, ce robot humanoïde est mécaniquement plus complexe, nécessitant des moteurs plus puissants, plus de degrés de liberté et des algorithmes de contrôle humanoïde bipède complexes. CyberOne prend en charge jusqu’à 21 degrés de liberté de mouvement et atteint une vitesse de réponse en temps réel de 0,5 ms pour chaque degré de liberté, ce qui lui permet de simuler entièrement les mouvements humains.

Les performances de mouvement d’un robot dépendent des performances de chaque moteur d’articulation. L’exigence technologique pour construire de tels moteurs est extrêmement élevée car il faut générer plus d’énergie cinétique sans augmenter la taille des composants. Afin d’assurer la flexibilité des membres supérieurs de CyberOne, Xiaomi a mis au point un moteur à haut rendement pesant seulement 500 g et offrant un couple de sortie nominal pouvant atteindre 30 Nm pour le moteur de l’articulation du membre supérieur. Le moteur de l’articulation de la hanche est également capable d’un couple de pointe instantané pouvant atteindre 300 Nm.

Grâce à l’algorithme de contrôle humanoïde bipède qu’il a lui-même développé, la posture de marche de CyberOne a été programmée pour être à la fois naturelle et stable. De plus, CyberOne est capable de tenir jusqu’à 1,5 kg d’une seule main et de programmer par démonstration. Dans l’ensemble, CyberOne est un robot humanoïde doté d’une coordination bien développée et de capacités de mouvement exceptionnelles.

Les robots humanoïdes s’appuient sur la vision pour traiter leur environnement. Équipé d’un module de vision en profondeur Mi-Sense développé par ses soins et combiné à un algorithme d’interaction IA, CyberOne est capable de percevoir l’espace en 3D, ainsi que de reconnaître les individus, les gestes et les expressions, ce qui lui permet non seulement de voir mais aussi de traiter son environnement. Afin de communiquer avec le monde, CyberOne est équipé d’un moteur de reconnaissance sémantique de l’environnement MiAI développé par ses soins et d’un moteur d’identification des émotions vocales MiAI, lui permettant de reconnaître 85 types de sons environnementaux et 45 classifications d’émotions humaines. CyberOne est capable de détecter le bonheur, et même de réconforter l’utilisateur en cas de tristesse. Toutes ces fonctionnalités sont intégrées dans les unités de traitement de CyberOne, qui sont associées à un module OLED incurvé pour afficher des informations interactives en temps réel.

Explorez sans relâche et faites entrer les robots dans la vie des gens

La robotique est considérée comme le “joyau de la fabrication”, les robots humanoïdes étant l’objectif ultime de nombreux acteurs du secteur. Par rapport aux robots industriels qui sont appréciés pour leurs capacités mécaniques spécialisées, le principal défi de la construction de robots humanoïdes est de simuler parfaitement les processus humains de perception, de cognition, de prise de décision et d’exécution dans divers scénarios. Il est intéressant de noter qu’un grand nombre de nouvelles technologies qui ont vu le jour en tentant de relever ce défi ont déjà rendu service au grand public de manière positive.

Le développement de CyberOne est un symbole de l’engagement de Xiaomi à incuber un écosystème technologique centré sur un point unique, et à le connecter au monde d’une manière jamais vue auparavant. Qu’il s’agisse de smartphones, d’appareils portables, de maisons intelligentes, de fabrication intelligente, de véhicules électriques intelligents ou de robots bioniques, Xiaomi n’a cessé d’explorer et d’étendre ses innovations dans divers scénarios afin de mieux connecter les gens et le monde, pour finalement construire une écosphère technologique de Xiaomi en constante évolution.

Lei Jun note que les robots bioniques humanoïdes exigent le plus haut degré d’intégration technique et représentent le plus grand défi dans le domaine de la robotique intelligente. Xiaomi fait ses premiers pas dans ce domaine, et CyberOne ajoute constamment de nouvelles capacités. “Nous pensons que les robots intelligents feront définitivement partie de la vie des gens à l’avenir”, a déclaré Lei Jun.

Le processus de recherche et développement de CyberOne a combiné des technologies de pointe issues de divers secteurs, notamment la perception et la cognition bioniques, la biomécatronique, l’intelligence artificielle, le big data et le cloud computing, et la navigation visuelle. Ces avancées technologiques devraient également donner naissance à davantage de scénarios d’application dans d’autres domaines, comme les robots industriels aux performances mécaniques améliorées, les robots compagnons avec reconnaissance des émotions et les robots de service public alimentés par le big data et le cloud computing. La technologie de CyberOne sera également appliquée à de plus en plus de produits Xiaomi à l’avenir.

Tekiano avec Xiaomi