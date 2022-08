Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4 disponibles en précommande en Tunisie

Les Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4 sont disponibles en précommande en Tunisie. Samsung Electronics a annoncé le lancement du service de précommande des nouveaux appareils 4G de la série Galaxy Z en Tunisie. Les Galaxy Z Flip4 et Z Fold4 incarnent la philosophie ouverte de Samsung en apportant la technologie et l’innovation aux utilisateurs ordinaires, tout en introduisant de nouvelles interactions puissantes pour améliorer la vie quotidienne.

“Nous sommes ravis de lancer les Galaxy Flip4 et Fold4 dans toute la région. Les smartphones pliables sont désormais disponibles pour tous les utilisateurs, présentant ainsi de nouvelles innovations, tout en améliorant constamment les fonctionnalités existantes. Ces nouveaux appareils offrent une expérience optimale qui correspond aux demandes des utilisateurs. Ils sont encore améliorés grâce à nos collaborations avec des partenaires leaders pour atteindre un écosystème qui contribue à la réalisation de notre vision. Nous avons hâte à introduire ces appareils et à les fournir aux utilisateurs pour qu’ils profitent des nombreuses expériences qu’ils offrent. » a déclaré Mariam Belakhal Directrice de la division Marketing à Samsung Tunisie.

Galaxy Z Flip4 :

Le Galaxy Z Flip4 embarque un nouveau module photo plus performant avec un capteur plus sensible pour des clichés 65% plus lumineux. Le traitement logiciel des photos, qui s’appuie sur le processeur Snapdragon® 8+ Gen 1, garantit des photos toujours réussies, de jour comme de nuit.

Le Galaxy Z Flip4 a été pensé pour l’utiliser sans même l’ouvrir. De nouveaux widgets permettent ainsi de passer des appels, répondre à un message ou même utiliser SmartThings directement depuis l’écran externe.

L’autonomie du Galaxy Z Flip4 a été prolongée, espaçant les temps de charge grâce à une batterie de 3700 mAh. Désormais compatible avec la charge rapide, le Galaxy Z Flip4 se recharge jusqu’à 50 % en 30 minutes environ.

Epuré, le design du Galaxy Z Flip4 arbore une charnière amincie, des bords plus anguleux et des faces en verre qui contrastent élégamment avec un cadre métallique brillant. Les utilisateurs peuvent entièrement personnaliser le Z Flip à leur image, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Par exemple, les thèmes Galaxy disponibles pour les écrans externe et interne sont proposés dans plusieurs polices, avec des icônes et des dessins personnalisés. Il est également possible de configurer l’écran externe avec de nouvelles horloges et de nouveaux arrière-plans proposés dans différents formats (images, GIF et même vidéos).

Galaxy Z Fold4

Le Galaxy Z Fold4 est le fruit de l’innovation continue de Samsung et son smartphone le plus puissant à ce jour. Il réunit toute l’expertise en technologie mobile de Samsung et propose des fonctionnalités poussées qu’il soit ouvert, fermé ou en Flex Mode. De plus, c’est le premier smartphone sous Android 12L, une version d’Android créée par Google spécialement pour les grands écrans, y compris pliables.

Avec le Galaxy Z Fold4, le multitâche devient un jeu d’enfant. Une nouvelle barre de tâches s’affiche en bas de l’écran comme sur un PC pour un accès rapide aux applications les plus fréquemment utilisées. Le multitâche devient également plus intuitif grâce à de nouveaux gestes de glissement, pour passer par exemple du mode plein écran à des fenêtres contextuelles ou encore diviser l’écran en deux et accéder à davantage d’options multitâche.

Par ailleurs, les partenariats de Samsung avec Google et Microsoft font passer le multitâche un cran au-dessus. Les applications Google, dont Chrome et Gmail, prennent désormais en charge le glisser-déposer pour copier / coller rapidement des liens, des photos ou autres éléments d’une application à l’autre. Avec Google Meet, plus de participants peuvent se connecter et partager ensemble des activités, comme regarder des vidéos sur YouTube ou jouer à des jeux durant un appel vidéo. La suite complète Microsoft Office et Outlook tirent aussi parti de l’écran pliable pour afficher plus d’informations et interagir plus rapidement avec un contenu. Le S Pen, accessoire indispensable pour une prise de notes instantanée ou dessiner un croquis, vient parfaire l’expérience multitâche et se glissera discrètement dans la coque avec S Pen intégré.

Le Galaxy Z Fold4 embarque un module photo haut de gamme avec un capteur de 50 MP associé à un objectif grand-angle et au Space Zoom x30 pour réaliser des photos et vidéos époustouflantes. De nombreux modes photo ont été développés spécifiquement pour tirer pleinement profit du design unique du Galaxy Z Fold4, dont le mode Capture View avec sa double prévisualisation – d’un côté la vue d’ensemble de la photo et de l’autre la partie zoomée ou encore la prise de selfies avec la caméra arrière. Et grâce à des photosites plus grands, un capteur 23 pour cent plus lumineux et une puissance de traitement augmentée, les utilisateurs peuvent capturer des images claires et nettes même en conditions de basse luminosité.

Les Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4 sont les smartphones pliables les plus résistants jamais conçus par Samsung. En plus de l’Aluminium Armor qui compose leurs cadres, leurs écrans sont également très solides : les écrans externes et la face arrière des Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 sont composés de verre Gorilla© Glass© Victus+TM tandis que les écrans internes gagnent en solidité suite à une optimisation de la structure des différentes couches qui les composent. Certifiés IPX8, les deux modèles sont résistants à l’eau et protégés en cas de pluie.

Les amateurs de Galaxy en Tunisie peuvent désormais précommander les téléphones mobiles Z Flip4 et Z Fold4 jusqu’au 02 septembre sur le site suivant : https://www.zpreorder.tn/.

Les deux appareils seront disponibles dans les couleurs et les options de mémoire suivantes :

● Galaxy Z Flip4 : Bora Purple et Graphite, et la nouvelle couleur Blue, le tout fourni avec un choix de 128 Go ou 256 Go de stockage interne.

● Galaxy Z Fold4 : gris vert, beige et noir fantôme avec 256 Go de stockage interne.

Offre de précommande :

Durant la précommande, les acquéreurs d’un Galaxy Z Flip 4, recevront en cadeau les Galaxy Buds 2 Pro, alors que les acheteurs du Galaxy Fold 4, bénéficieront d’une Galaxy Watch 4. La précommande donne aussi droit à une Carte VIP Gold permettant d’avoir un an de réparation d’écran gratuite.

Tekiano avec Samsung