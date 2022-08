Une manifestation artistique intitulée “La Tunisie chante l’Afrique” est organisée à la cité de la Culture de Tunis en marge de la TICAD 8. Une série de spectacles seront proposés à l’occasion du 21 au 23 août. Des chanteurs et groupes tunisiens et d’Afrique animeront des soirées durant lesquelles le public pourra se délecter des meilleurs sons et rythmes du continent.

La manifestation débutera avec le concert “Fusion” de Zouheir Gouja. Fusion est une création originale qui a aussi été présentée par l’artiste tunisien au cours du festival Hammamet 2022. C’est un spectacle de musique et de danse traditionnelle qui met en avant le patrimoine musical du sud-est, du centre, du nord et du nord-ouest de la Tunisie. Zouheir Gouja propose un spectacle ethno electro avec des arrangements mêlant musique traditionnelle et électronique.

Dendri Stambeli Mouvement jouera son album Bori. Le groupe Tunisien fait revivre et modernise le stambeli sans corrompre l’âme de cette tradition musicale. Dendri a su créer un répertoire moderne, aux affinités Rock et Jazz et aux sons Afro Futuristes; une musique funambule qui avance sur une corde perchée entre passé et futur sans jamais tomber dans la folklorisation ou la défiguration de ce patrimoine inestimable.

Programme de la manifestation “La Tunisie chante l’Afrique” du 21 au 23 août:

Dimanche 21 août 2022: Concert « Fusion » Zouheir Gouja

Théâtre De l’Opera- Cité de la Culture . 21:00

Lundi 22 août 2022: « AFRICA PERCUSSIONS » et Mazengy « Ahmed Mejri »

Théâtre De L’Opéra – Cité de La Culture. 21:00

Mardi 23 août 2022: Concert Bori « Dendri Stambeli Mouvement »

Théâtre De L’Opéra – Cité De La Culture/ 21:00.

Les billets des spectacles de la manifestation “La Tunisie chante l’Afrique” sont en vente sur place et sur le site eazytick.com .

S.B.