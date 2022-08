Tashweesh 2022 – Feminist Festival : Des voix féministes à l’honneur en Tunisie

Tashweesh 2022 ou تشویش est un festival proposé par l’association l’Art Rue qui va réunir des voix féministes d’Asie du sud-ouest, d’Afrique du nord et d’Europe. Ces voix se retrouveront pour prendre la parole et se produire au festival Tashweesh du 23 au 25 septembre 2022.

Tashweesh est le mot arabe qui désigne le bruissement, le brouhaha, le murmure. Plusieurs voix s’unissent dans le murmure inintelligible d’une foule, indique l’Art Rue dans un communiqué rendu public.

Lors du festival Tashweesh, qui circule entre Bruxelles, Tunis et Vienne, ces murmures s’amplifient jusqu’à occuper la scène. Des publics, des artistes et des intervenant·es d’Asie du Sud-Ouest, d’Afrique du Nord et d’Europe se réunissent autour d’une conversation à la fois globale et locale, pour imaginer une société féministe et connectée, bien au-delà des mers et des frontières.

Lors de spectacles, de conversations, de groupes de lecture, de projections, de concerts et de soirées club, on cherchera un terrain d’entente au-delà des supposées frontières culturelles. On parlera des stéréotypes, des utopies queer et trans, de genre, de corps, d’espace public, de stratégies militantes et de révolutions féministes.

L’association culturelle tunisienne L’Art Rue organise par ailleurs à nouveau l’événement artistique Dream City 2022 de retour pour une 8ème édition.

Pour en savoir plus sur Tashweesh 2022, consultez le site tashweeshfestival.com

Tekiano avec l’ART Rue