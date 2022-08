Programme AR/VR Africa Metathon : Lancement des candidatures en Tunisie et en Égypte

Les candidatures pour le programme AR/VR Africa Metathon ou XR Metathon en partenariat avec Imisi 3D et BlackRhino VR, sont désormais ouvertes en Tunisie et en Égypte, annonce l’entreprise META.

Le AR/VR Africa Metathon est une série de programmes et d’activations dans le cadre du fonds Meta global XR visant à aider les talents africains de la réalité étendue à créer des solutions innovantes qui démontrent divers moyens d’utilisation du Metaverse en Afrique.

Le Metathon AR/VR Africa est l’occasion de démontrer comment l’intelligence artificielle, la réalité augmentée et les technologies de réalité virtuelle qui existent depuis des décennies, sont au cœur de l’avenir du Metaverse et des évolutions que les Africains ont réalisé dans ce domaine, souligne Phil Oduor, responsable des programmes politiques pour l’Afrique chez Meta. Il ajoute que Le XR Programs and Research Fund est un investissement de 50 millions de dollars sur deux ans dans les programmes et les recherches externes axés sur une mise en place responsable du Metaverse.

Tous les développeurs, programmeurs, designers UI/UX, artistes, animateurs, conteurs, professionnels et étudiants souhaitant participer aux formations et aux Bootcamps de 12 semaines peuvent s’inscrire via ce lien : https://form.typeform.com/to/qHCfq759 afin d’avoir l’opportunité de partager leur travail innovant en AR/VR.

Tekiano avec META