Académie des Communes : Une école pour former les représentants municipaux dès le 10 septembre

L’Académie des Communes, une école pour former les conseillers et les représentants municipaux ouvrira ses portes à partir du 10 septembre 2022 annonce la Fédération Nationale des Communes Tunisiennes. Le projet ” l’Académie des Communes ” répond au droit à la formation pour les conseillers municipaux, les élus et les représentants de l’administration municipale.

L’Académie des Communes a pour objectif de renforcer les capacités des conseillers municipaux et des représentants de l’administration municipale par la tenue de sessions de formation sur plusieurs thèmes dont ” les Finances locales “, ” le changement climatique et l’aménagement urbain “, ” les systèmes d’informations géographiques “, ” la gestion des déchets “, ” l’égalité des chances “, ” la démocratie participative ” et ” la bonne gouvernance “, indique un communiqué de la FNCT.

L’Académie des Communes de la FNCT proposera :

Un catalogue périodique de « formation continue » constituant en lui-même une innovation dans l’offre d’un cursus d’apprentissage combinant ateliers en présentiel et modules pédagogiques en ligne évolutifs avec tests d’évaluation à partir de la plateforme digitale de l’Académie.

Une équipe d’experts spécialisés sur le travail municipal, sur toutes les compétences des communes et expérimentés dans l’ingénierie de la formation et le E-learning,

Une programmation prenant en compte à travers un “arbre des connaissances” un accompagnement des élu.e.s sur “ce qu’il faut savoir” pour débuter et remplir leur mandat sur la durée d’une investiture municipale.

Des formations complémentaires en lien avec l’actualité de la décentralisation et des politiques publiques tunisiennes directement liées à l’exercice du mandat municipal seront proposées sous forme de « MOOC FNCT » centrés sur l’actualité.

Un appui direct aux commissions municipales et aux présidents-es des commissions (toutes thématiques) en leur fournissant une fiche d’accompagnement didactique pour le fonctionnement de leur commission.

Une bibliothèque de modules d’apprentissage comprenant le cours en ligne/ l’auto-évaluation / l’évaluation par le formateur/ l’attestation de formation par l’Académie du cursus complété).

Soutenu par L’Agence espagnole de coopération internationale au développement (AECID), ce projet dispense un cursus de formation qui dure trois mois avec des sessions présentielles et des cours en ligne accessibles sur le site web de la fédération www.fnct.tn.

Tekiano avec communiqué