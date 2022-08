Revue Info-Climat : Préparatifs de la COP27 & partenariat climatique thèmes du n°7

La revue Info-Climat vient de paraitre en ligne. Les Préparatifs de la COP27 et les partenariats climatiques sont les thèmes principaux de ce numéro 7 du magazine climatique tunisien qui est édité trimestriellement.

Le 7ème numéro d’Info-Climat passe en revue les faits saillants de l’actualité climatique en Tunisie et dans le monde au cours du second trimestre de l’année 2022, marqué par diverses activités et initiatives visant à réduire les effets dévastateurs du changement climatique qui nécessitent plus que jamais des actions urgentes et une solidarité agissante à l’échelle internationale.

Ce numéro éclaire sur la mise en ligne du portail d’information sur le changement climatique en Tunisie, le diagnostic technique approfondi opéré dans le but de renforcer la résilience des oasis de la région de Tozeur aux effets du changement climatique, le lancement d’un nouveau projet consistant à promouvoir l’intégration des risques climatiques dans la planification du développement et de l’aménagement du territoire et l’initiative prise par une association de la société civile de contribuer au développement de la culture du caroubier, comme solution pour une meilleure résilience et adaptation au changement climatique.

Par ailleurs, la Revue ouvre ses colonnes, comme à l’accoutumée, à une jeune championne du Climat, Emna Fourati, ingénieur agronome de son état, activiste et consultante en changement climatique qui a à son actif 5 participations à des COPs dont la dernière est celle de Glasgow où elle avait fait partie du groupe de jeunes négociateurs et négociatrices que comportait la délégation officielle tunisienne.

Revue Info-Climat 7 en PDF:

À l’échelle internationale, la publication rapporte les conclusions alarmantes du rapport rendu public par l’Organisation Météorologique Mondiale en mai dernier et qui cite 4 indicateurs clés du changement climatique qui ont atteint de nouveaux records en 2021, à savoir la concentration des gaz à effet de serre, l’élévation du niveau de la mer, le réchauffement et l’acidification des océans.

D’autre part, l’Info-Climat se fait l’écho des travaux de la Conférence de Bonn sur les changements climatiques tenue du 6 au 16 juin dernier et qui a balisé la voie à la COP27 prévue en novembre prochain en Egypte.

Pour consulter en ligne tous les autres numéros déjà publiés de la Revue Info-Climat, l’Unité Nationale de Coordination sur les Changements Climatiques met à votre disposition ce lien accessible à tout moment! https://cc-tunisie.com/newsletter-ugpo-cc/

Publiée par le ministère de l’Environnement avec l’appui de l’Entreprise allemande pour la Coopération Internationale (GIZ),la Revue consacre le dossier de ce nouveau numéro au partenariat climatique , à travers une présentation du NDC Partnership, de ses objectifs, de son organisation et notamment des bénéfices que la Tunisie en tire en réalisant depuis 2018 un plan devant appuyer la mise en œuvre de sa Contribution Déterminée au niveau National (CDN) avec son double volet : atténuation et adaptation.

Tekiano avec communiqué