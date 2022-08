De magnifiques images de la planète Jupiter révélées par le télescope James-Webb

De magnifiques images de la planète Jupiter ont été révélées par le télescope James-Webb. On découvre des clichés de la plus grande planète du système solaire, Jupiter, révélés par la NASA grâce à son télescope spatial James-Webb qui a déjà gratifié les internautes avec d’excellentes photos de l’univers.

Ces clichés de Jupiter exposent des aurores et des lunes joviennes et fait voir cette planète comma jamais auparavant! L’astronome planétaire Imke de Pater qui enseigne à l’Université de Californie à Berkeley et qui a contribué à diriger les observations, déclare : “Nous n’avons jamais vu Jupiter comme ça. C’est tout à fait incroyable”. “Nous ne nous attendions pas à ce que les images soient aussi bonnes, pour être honnête”, a-t-elle ajouté dans le même communiqué.

Giant news from a giant planet!@NASAWebb captured a new view of Jupiter in infrared light, uncovering clues to the planet’s inner life. Two moons, rings, and distant galaxies are visible. Get the details: https://t.co/6WKbAQY78z pic.twitter.com/9uaACCPGyU

— NASA (@NASA) August 22, 2022