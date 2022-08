Festival Manarat : Projections de films dans 4 plages tunisiennes et au palais Ennejma Ezzahra

Festival Manarat , Festival du cinéma méditerranéen de Tunisie édition 2022, revient du 30 août au 2 septembre 2022 et investira plusieurs plages de Tunisie qui accueilleront des projections de films. Présidé cette année par le réalisateur Nidhal Chatta, les projections du festival Manarat se déroulent dans 4 plages à Ezzahra (Banlieue sud), La Goulette (Banlieue nord), Hammamet (Cap Bon) et Bizerte au Nord en plus du palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Said.

Pour sa troisième édition, MANARAT se veut le porte-parole d’un cinéma différent, alternatif et tourné vers la collaboration et la coopération avec les artistes et les pays de la Méditerranée. Le Festival du cinéma méditerranéen de Tunisie “Manarat” prévoit l’arrivée de 80 invités et la projection de 30 films de 10 pays.

Une sélection des meilleurs films de toute la Méditerranée, longs et courts métrages, ainsi que les films de jeunes réalisateurs fraîchement diplômés ou simplement autodidactes seront projetés au cours du festival Manarat.

Le centenaire du cinéma tunisien sera célébrée en marge du festival à travers une exposition portant sur les cent ans du cinéma en photo, pour annoncer le centenaire de la première projection du film tunisien « Zohra » de Samama Chikly sorti le 21 Décembre 1922 à Tunis.

Afin de fêter la présence de MANARAT, édition spéciale Sidi Bou Saïd, des projections nocturnes seront organisées dans le palais du Baron d’Erlanger Ennejma Ezzahra et ce, jusqu’à trois heures du matin. Ces projections ouvertes au public permettront aux amoureux du septième art de profiter des films sous le ciel étoilé de ce village mythique. Le palais acceuillera également des Masterclass et les tables rondes.

