La Marsa : Coup d’envoi de l’exploitation du centre de collecte et de transport des déchets ménagers

Un nouveau centre de collecte et de transport des déchets ménagers et assimilés, est entré en exploitation, mardi, 23 août 2022 , à la Marsa (Banlieue nord de Tunis).

Ce centre assurera la collecte des déchets pendant tous les jours de la semaine sans arrêt, avec une capacité journalière d’environ 150 tonnes d’ordures ménagères et assimilées, selon le ministère de l’environnement.

D’une superficie totale estimée à environ 3000 m2, le centre exploité par une société privée dans le cadre des marchés publics permettra une meilleure gestion des déchets ménagers et assimilés dans le grand Tunis.

Dans le grand Tunis, le système de gestion des déchets ménagers et assimilés comporte, actuellement, 8 centres de collecte et de transport répartis dans les différentes régions, afin de soutenir les efforts des municipalités dans le domaine de gestion des déchets et d’éliminer les points noirs de la capitale.

