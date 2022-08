Le pont de Radès , le jardin japonais, avenue Med V, embellis en marge de la TICAD 8 (photos)

Le pont de Radès , le jardin japonais à Tunis, l’avenue Med V, ces endroits emblématiques de Tunis font peau neuve au grand plaisir des Tunisiens qui regrettent que ces travaux ne soient pas faits plus tôt.

A l’occasion de la TICAD 8, plusieurs artères et espaces du grand Tunis sont rénovés, illuminés et embellis, pour honorer la venue des centaines d’invités attendus au cours du weekend. L’aéroport international Tunis Carthage a été embelli à quelques jours du début de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique, prévue pour les 27 et 28 août 2022 à Tunis.

Le Pont de Radès illuminé

L’Ambassade du Japon en Tunisie a annoncé que le Pont Radès-La Goulette est illuminé dès le 25 août de couleurs telles que le jaune, qui représente l’espoir d’un avenir radieux, et le rouge, qui s’inspire des drapeaux du Japon et de la Tunisie.

Le pont, long de 260m et large de 23m, a été construit grâce à des prêts en yen et ouvert à la circulation en 2009. Il relie les banlieues nord et sud en contribuant à désengorger le trafic et à améliorer l’accessibilité. Le pont, qui a été construit par des entreprises japonaises telles que Taisei Corporation et Kashima Corporation, a été le premier en Tunisie à utiliser la méthode de construction extradossée et se caractérise par une rigidité élevée et une faible déflexion, lit dans le communiqué de l’Ambassade du Japon en Tunisie.

Cette lumière a été conçue par Mme Motoko ISHII et Mme Akari-Lisa ISHII, qui sont de célèbres concepteurs d’éclairage japonais. Elles contribuent à l’échange culturel par l’éclairage, non seulement pour cette illumination, mais aussi pour le projet d’éclairage du 150è anniversaire des échanges Japon-France et Japon-Italie.

Le jardin japonais de Tunis fait peau neuve

L’Ambassadeur du japon en Tunisie, Shimizu a assisté le 24 aout à la cérémonie de fin des travaux d’aménagement du jardin japonais à Tunis à l’occasion de la #TICAD8 en présence de Madame Souad Abderrahim, Maire de Tunis.

L’Ambassadeur a indiqué que l’aménagement du jardin est très important pour que le tunisiens profitent d’un espace vert bien entretenu au centre de Tunis.

Avenue Med V de Tunis rénovée

Du coté de la capitale Tunis, l’artère principal Med V a été rénovée, nettoyé et le traçage au sol est refait. L’avenue est illuminée plus que jamais et la municipalité de Tunis a veillé à redorer l’horloge de l’avenue Habib Bourguiba…

Le comité d’organisation de la TICAD 8 a programmé 14 événements parallèles, qui débattront des questions de développement économique, d’environnement, santé et de transition énergétique entre le Japon et l’Afrique.

Près de 81 projets d’investissement d’une valeur de 2,7 milliards de dollars (environ 8,5 milliards de dinars), seront présentés par le secteur privé tunisien aux investisseurs africains et japonais lors de la TICAD 8.

I.D.