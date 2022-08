African Digital Hub : un projet panafricain ambitieux annoncé par TSC en marge de la TICAD 8

African Digital Hub est un projet panafricain ambitieux annoncé par Tunisian Smart Cities (TSC) en marge de la TICAD 8 qui a pris fin dimanche 28 août 2022. Il s’agit d’un PPP, visant à connecter l’Afrique au reste du monde via des câbles sous-marins. D’un coût d’investissement de 307 millions d’USD (pour la première phase) capable de créer 500 emplois, African Digital Hub (ADH) est un projet à la fois fondateur et fédérateur.

ADH est ‘Fondateur’, précise Tunisian Smart Cities car l’enjeu est de réaliser un socle Numérique dont l’Afrique a besoin, tant au niveau connectivité que de capacité à domestiquer ses propres données sur le continent.

Il est ‘Fédérateur’, car ADH est une solution indispensable pour orchestrer un véritable projet commun d’envergure à l’échelle de l’Afrique, qui doit faire face à une évolution démographique et gagner en souveraineté stratégique, économique et sociale.

Ceci sans oublier que dans cette nouvelle ère de la 3ème révolution industrielle, augmenter le trafic numérique et capter de la donnée, c’est incontestablement capter de la valeur d’avenir pour faire rebondir le présent.

Quand on sait que plus de 99% du digital passe par des câbles sous-marins et qu’une donnée fait en moyenne 15.000KM, on perçoit de façon flagrante le déséquilibre de richesse dont ont su tirer parti les GAFAM et BATX et les acteurs mondiaux du numérique.

Akil Sadkaoui, Responsable du Programme ADH au sein de TSC précise: “A travers la Ticad-8 et à travers nos partenaires internationaux d’une manière générale et ceux japonais en particulier, l’association TSC souhaite amorcer le lancement d’un vaste programme de co-construction d’une infrastructure digitale digne d’une Afrique du futur…Cette infrastructure panafricaine sera basée sur l’interconnexion de ce que nous appelons les cardinaux numériques de notre continent avec le reste du monde, pour être en mesure d’irriguer en connectivité nos territoires et de catalyser toutes les nouvelles chaînes de valeur qui s’offrent à nous. Ceci est encore vrai à l’heure où le E-commerce et le mobile payment explosent, à l’heure où on ne cesse de parler d’I.A, de cryptomonnaie, et bientôt de quantique…”

pour l’ensemble des pays africains, rejoindre ADH c’est devenir acteur de sa propre performance et de son développement économique dans un jeu mettant l’intelligence collective et l’attractivité ainsi que la solidarité continentale au premier plan… ADH est intrinsèquement un booster d’écosystèmes, mais aussi une opportunité pour mettre sur les rails de nouvelles filières d’avenir pour nos start-ups et notre jeunesse africaine à fort potentiel.

Ce projet repose aussi sur un programme clairement établi, mettant en œuvre des points cardinaux numériques interconnectés capables de construire nos futures Green’s DATA CITIES… L’ensemble constituera une épine dorsale d’un vaste backbone sur lesquelles d’autres villes alliées pourront plus facilement tirer parti, en couronne ou en proximité, de ces nouvelles autoroutes de l’information.

Et donc, ADH s’inscrit dans une volonté de GreenDeal sur la voie d’un numérique vert décarboné faisant appel à un couplage avec les productions d’énergies renouvelables adossé à un programme de recherche académique. Plus qu’un Green IT compétitif à l’échelle africaine, ADH est un véritable New Deal d’intérêt continental, qui permet de prendre la main sur une souveraineté commune plus forte et plus compétitive. Pour TSC, ADH est plus qu’un projet qui apparaît comme une évidence : une fois expliquée, c’est une véritable dynamique disruptive et implacable.

« Certes, la Ticad-8 est le coup de pouce et l’impulsion que nous attendions tous pour engendrer un cercle vertueux gagnant-gagnant entre l’Afrique, ses partenaires et le Japon. Mais il faut aussi préciser que ADH est une pépite capable d’être qualifiée « d’intérêt national » pour tous les Etats en phase d’adhérer à ce formidable projet, et de transformer notre avenir et celui de nos enfants au-delà des espérances. A cet effet, les Etats, les métropoles, les villes, les investisseurs, les opérateurs…, et tous ceux qui veulent avancer, pourront choisir ADH comme facteur de différenciation et un levier d’accélération pour réussir leur compétitivité et attractivité durable et inclusive dans notre Afrique du futur… », précise, pour sa part, Borhène Dhaouadi, président de TSC.

Tekiano avec TSC