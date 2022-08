AI Hack Tunisia : le plus grand Hackathon sur l’IA en Afrique par InstaDeep & Google

AI Hack Tunisia, le plus grand Hackathon sur l’intelligence artificielle en Afrique et Moyen-orient se déroule pour sa deuxième édition du 29 au 31 août 2022 à la salle omnisports de Radès. AI Hack Tunisia 2022 se présente comme le plus grand Hackathon sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique dans la région MEA.

L’événement est organisé par InstaDeep, Google et le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie. Ce concours organisé sur place à Radès et en ligne, rassemble des étudiants, développeurs, entrepreneurs, chercheurs, doctorants , porteurs de projets et startups en provenance de 24 pays, pour créer des idées innovantes et résoudre des défis réels en utilisant l’intelligence artificielle.

AI Hack Tunisia 2022 sera un double hackathon, l’événement est divisé en 2 compétitions. En premier lieu, il y’aura des compétitions individuelles d’une durée de 20 heures durant lesquelles les participants prendront part à un Machine Learning Challenge. Il traiteront des problématiques en Intelligence Artificielle dans différents domaines, et en utilisant différents outils d’IA (vision par ordinateur, NLP, Reinforcement Learning…).

La deuxième compétition est dédiée aux groupes ou startups qui ont 26 heures supplémentaires pour créer une idée de startup en IA et travailler sur une application mobile, comme premières étapes vers la création d’une startup. Les équipes pitcheront par la suite devant un jury d’experts, et un gagnant sera sélectionné.

Pour découvrir cette compétition en temps réel, vous pouvez suivre le hashtag #AIHackTunisia2022 ou vous rendre sur la page Facebook AI Hack Tunisia qui diffuse un live streaming.

S.B.