Show’ashin présente son nouveau spectacle “Rubrique Impro” au Café Journal à Gammarth. Après « Show’ashins 0.0 », « Le Cabaret » et « L’imprévu. », le collectif d’improvisation théâtrale « Show’ashin » présente son nouveau spectacle d’improvisation « Rubrique impro », mercredi 31 août 2022 au Café Journal à Gammarth.

Le concept est simple : des comédiens lâchés sur scène, des thèmes choisis par le public, pour un spectacle unique totalement improvisé, créé devant et à l’aide du spectateur.

« Rubrique impro », ou le « spectacle qui n’a jamais été joué avant et qui ne sera plus jamais rejoué après ». Telle serait d’ailleurs l’introduction de tout spectacle d’improvisation théâtrale. Une discipline peu connue et peu pratiquée en Tunisie qui consiste en l’organisation, par un collectif de théâtreux, de spectacles intempestifs où rien n’est préparé, où tout est né à la minute où on le pense.

Prendront part à ce spectacle d’improvisation théâtrale, les comédiennes et comédiens Marwen Grati, Mahdi Chaker, Youssef Torjmen, Leila Mnekbi, Hélène Delahaye, Mourad Dridi, Salah Dhahri, Rahma Daraji, Elyes Zghonda, Andrea Barilli, accompagnés du musicien Malek Ben Salem.

L’idée des Show’Ashin est née lors des dernières Journées théâtrales de Carthage (JTC 2021). Une troupe d’amoureux du théâtre s’est réunie pour jouer et performer sans aucune frontière. Leur objectif, rapprocher le théâtre du spectateur et aller le chercher là où il est, en d’autres termes, réconcilier le Tunisien avec le théâtre.

Le collectif a fait ses débuts à DAR MESO, une résidence d’artistes pluridisciplinaire sise à Bab Souika. Après des dizaines de séances de répétitions, ils ont commencé à jouer devant le public et en sont déjà à 3 spectacles depuis le mois de mai 2022, à chaque fois devant une salle archicomble.

Leur prochain spectacle se déroulera au café Journal à Gammarth, le 31 Août 2022, et portera comme nom “Rubrique Impro” Soyez au rendez vous pour un voyage fabuleux dans les méandres du théâtre.

