L’incubateur Makers Factory organise son 1er Hackathon Creathon 1.0. L’événement gaming a eu lieu à l’MSB (Mediterranean School of Business) au Lac 2 de Tunis durant la deuxième moitié du mois d’aout 2022 et a réuni 10 équipes de développeurs de jeux vidéo. Certaines équipes sont des Startups de gaming établies depuis une période, d’autres sont fraichement créées. La bonne ambiance et le fun ont bien été au rendez-vous !

Comme tout hackathon, ou JAM dans le gaming, le but est de développer un POC (Proof of Concept) d’un jeu durant 48heures d’affilés. Le jeu doit être bâti autour d’un thème donné au préalable. Une fois le temps écoulé, les groupes passent devant un jury pour pitcher leurs jeux.

Une délibération plus tard, certaines équipes auront droit à des prix, selon des critères imposés par le jury. Il ne s’agit pas d’un concours de classement, la deuxième équipe pourrait très bien recevoir une récompense de plus par rapport à la première, comme une formation en 3D par exemple, puisque leur projet aurait besoin d’un artiste 3D.

A la différence des événements gaming eSports, là où l’esprit et purement compétitif avec des gagnants et des perdants, un Hackathon ou une JAM dans la Game dev est plus orienté collaboration et entre-aide.

Les équipes font de leur mieux pour atteindre leurs objectifs, ou du moins s’y rapprocher le plus possible, par tous les moyens. Demander de l’aide même à des « concurrents » quand les coachs ne sont pas là, est possible et commun. Et c’est là qu’on s’aperçoit que c’est plutôt des collaborateurs d’un même écosystème, que des compétiteurs.

L’événement est également entrecoupé par des Workshops. Chacun a une thématique différente. Chacun thématique vise à améliorer les talents et compétences des jeunes hackers. Les coachs présents ne sont pas là uniquement pour animer leurs workshops, mais également pour débloquer les jeunes développeurs en cas de problèmes techniques. Et il ne s’agit pas que du côté technique, des sessions de coaching en « one to one » ont été assurées pour par exemple, expliquer aux candidats comment pitcher leur projet au jury le lendemain.

On ne peut pas parler de 48 heures de travail à la file, sans le moindre divertissement. L’incubateur a fait appel aux services de Retro Gaming Tunisie pour installer un stand purement nostalgique et plein d’inspiration pour les développeurs indie.

De la Nintendo Entertainement System à la SEGA Mega Drive, un assortiment de consoles Retro avec des télés vieille école à tube cathodique ont étés mis à disposition des Hackers pour qu’ils puissent décompresser un peu et changer les idées.

Il ne s’agit pas que de leur faire changer d’idées, mais aussi de les inspirer! Il faut noter que la majorité des jeux indie qui ont eu le plus de succès dans le monde, sont inspirés de jeux Retro ! Shovel Knight qui prend beaucoup de Zelda II. Ori et Hollow Knight de Super Metroid. Undertale de Earthbound et la liste est longue !

Pour avoir une idée sur les jeux réalisés pendant le hackathon, voici une idée sur certains des projets sélectionnés par le jury pour bénéficier d’un support, suivi technique et petit coup de pouce matériel.

L’équipe Vindact a développé un POC en VR qui met le joueur dans la peau d’un citoyen dans les transports en commun. Une direction artistique à la Super Hot, le joueur se voit confronté à des situations qui lui offriront plusieurs choix de réaction. Par exemple lors d’un vol de téléphone, le joueur doit choisir entre agir ou rester indifférent.

Une autre équipe, AFK a développé un projet qui consiste à aider les personnes dyslexiques à apprendre. De petits exercices comme utiliser les portes logiques techniques pour avoir un circuit fermé ont été codés dans le jeu.

Un autre projet nommé Pick it up, consiste à explorer et nettoyer des villes en ramassant les déchets et autres débris. Ce dernier a pu décrocher une mention honorable pour son green impact.

Mohamed Nabli Geïter (Spoot)