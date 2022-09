Roman Grandir en Janvier : 3ème livre de Amine Snoussi co-écrit avec Eloise Ledoux

Le Roman “Grandir en Janvier” de Amine Snoussi est édité par le centre du livre. C’est le troisième livre de l’auteur Amine Snoussi âgé de 23 ans co-écrit avec Eloise Ledoux, qui l’a également illustré avec plusieurs dessins.

Amine Snoussi est diplômé en science politique et étudiant en journalisme. Il a à son actif deux essais sur la politique Tunisienne, “La génération des crises” édité en 2021 et la “La politique des idées”.

“Grandir en Janvier” est présenté comme “Un roman épistolaire, dans une Tunisie séduite par la dictature, ou les divisions mettent à l’épreuve les amours et les relations les plus solides”. c’est un roman de 120 pages, se constituant de lettres fictives rappelant l’époque où tout se faisait par écrit et où le digital n’était encore que très peu popularisé.

Le roman s’articule aussi dans une caricature de la situation politique en Tunisie, avec des personnages inspirés directement de la scène actuelle. Tous les événements de la dernière année sont repris: dissolution du parlement, pouvoir personnel, changement de la constitution, etc..

Nous espérons qu’il vous touchera à travers ses divers sujets qui nous entourent au quotidien : la politique, la culture, le social, la famille, l’amour et l’amitié… C’est par tous ces éléments que nous vous invitons au voyage. Entre la Tunisie et la France, nos rêves de liberté. Entre Jasmine et Youssef, les deux personnages principaux, nos désirs de rêver.

Des retrouvailles entre deux passionnés qui finissent par se retrouver chacun d’un côté du combat, dans une Tunisie plongée dans ses vieux démons après que le président Ayed ait dissout le parlement , soulignent les auteurs du roman.

Le roman Grandir en Janvier de Amine Snoussi et Eloise Ledoux est disponible dans les principales librairies du grand Tunis et en ligne sur Ceresbookshop.

Tekiano