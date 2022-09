Insaniyyat (انسانيّات ), le Forum international des sciences humaines et sociales s’organise à la cité de la culture. Pour sa première édition, le Forum Insaniyyat de 2022 se tiendra du 20 au 24 Septembre au campus universitaire de la Manouba et à la Cité de la culture Chedly Kelibi. Il abritera durant cinq jours, en parallèle, plusieurs manifestations scientifiques et culturelles.

Insaniyyat est un Forum international des sciences humaines et sociales visant à offrir aux chercheur.e.s, de provenances et d’horizons variés et de toutes générations, un espace de débat scientifique entre pairs et d’échange sur la recherche en cours dans les différents domaines des sciences de l’homme et de la société.

Ancrée dans l’histoire actuelle que connaissent la Tunisie, le Maghreb, et l’ensemble de la région (Moyen-Orient, Afrique, Europe), et en prise avec les défis récents à relever ensemble, cette rencontre d’envergure contribuera à revaloriser le statut des sciences humaines et sociales dans l’enseignement et la recherche, à expliquer l’importance de celles-ci dans l’administration des affaires de la Cité, et à ouvrir un espace de réflexion autour de leurs dynamiques récentes, dans une perspective pluridisciplinaire.

Les manifestations scientifiques et culturelles attendus en mage de Insaniyyat 2022

– Un Symposium Scientifique Pluridisciplinaire autour du thème CriseS

– Un Congrès Scientifique regroupant des conférences, tables-rondes, panels sur les recherches conduites dans les différents domaines des sciences humaines et sociales, les thèses remarquées sur les grands défis actuels de l’histoire.

– Des rencontres rassemblant plus largement acteurs des sciences humaines et sociales, écrivains, intellectuels et artistes autour des pratiques et des enjeux actuels des humanités numériques, des études sur les différents langages, de la circulation multilingue des savoirs et des différents apports des SHS pour la société.

– Des ateliers pour doctorants des différents domaines des sciences humaines et sociales.

– Une foire du livre en sciences humaines et sociales

– Des manifestations artistiques et culturelles à l’instar du festival du film Insaniyyat.

Le programme détaillé avec ses différentes rubriques scientifiques et culturelles est en ligne sur le site web du forum insaniyyat.com/fr.

Insaniyyat (انسانيّات ) est proposé par les universités de la Manouba (UMA), université de Tunis (UT), université de Tunis al-Manar (UTM), l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) ,le GIS (Groupement d’Intérêt Scientifique) Moyen Orient et Mondes Musulmans et la SEMOMM (Société d’étude du Moyen-Orient et des mondes musulman partenariat avec d’autres institutions et organisations académiques et culturelles.

