La Tunisie invitée d’honneur du Riyadh International Book Fair 2022

La Tunisie sera l’invitée d’honneur de la Foire internationale du livre de Riyadh, Riyadh International Book Fair 2022 qui aura lieu du 29 septembre au 8 octobre 2022. La Tunisie sera à l‘honneur à travers la participation d’une délégation officielle sous la conduite du ministère des Affaires Culturelles, composée de professionnels du livre, d’intellectuels et d’artistes.

Le ministère a annoncé, dans un communiqué publié lundi sur sa page Facebook, que la participation tunisienne à ce rendez-vous littéraire ” s’inscrit dans le cadre de la promotion du partenariat culturel entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite et du renforcement des relations diplomatiques entre les deux pays dans les divers secteurs. ”

Le ministère a fait savoir que la délégation officielle sera présente à travers un programme varié autour du roman, de la poésie et de la traduction. La nouvelle et Le livre à l’ère du numérique sera au cœur des rencontres prévues.

Des thèmes autour du théâtre, du cinéma, de la musique, de la femme et du patrimoine matériel et immatériel seront également au menu de rencontres animées par des professionnels du livre dont des académiciens, des écrivains et des critiques.

Le volet artistique sera assuré par l’artiste Zied Gharsa et une troupe de musiciens qui donneront un spectacle de musique malouf tunisien.

Pour sa part l’Union des éditeurs tunisiens (UET) a annoncé, sur sa page Facebook, sa participation à la Foire internationale de Riyadh par une délégation de 16 éditeurs.

Notons que l’Union a, dans un communiqué publié le 29 août dernier, annoncé son ” boycott de toutes les prochaines manifestations organisées par le ministère dont les commissions de subvention, les foires nationales ainsi que sa participation aux foires arabes. “.

L’Union avait expliqué une décision qui intervient sous fond d’une crise profonde dans le secteur et la manque de subventions publiques”. Elle a déploré “l’absence d’une stratégie efficiente de la part du ministère de tutelle”, tout en soulignant le manque de coordination avec tous les acteurs dans le secteur du livre et de l’édition.

Tekiano avec TAP