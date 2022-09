Manifestation Kif-El-Kef : A la découverte de la ville d’El Kef à travers son patrimoine

La première édition de ” Kif-El-Kef ” se déroule dans la ville du nord-ouest tunisien, El Kef du 23 au 25 septembre 2022. Le projet est porté par l’association tunisienne Museum Lab et soutenu par la Fondation Drosos en plus de plusieurs partenaires.

La manifestation culturelle Kif-El-Kef vise à partager et faire rayonner les trésors singuliers du patrimoine matériel et immatériel du Kef et du nord-ouest tunisien valorisés par Museum Lab depuis un an. Elle ambitionne de contribuer à l’attractivité touristique et au développement socio-économique d’une région intérieure enclavée: « une Destination Kef », en lien avec l’écosystème local.

Par les différents axes de manifestation (patrimoine, art, gastronomie, performances, expositions, arts plastiques, tourisme, littérature, etc) l’association ouvre des portes sur des lieux et vestiges cachés, ravive des histoires oubliées, dépoussière certains mythes antiques et modernes façonnés par la géologie et la Nature si prodigue de cette région du nord-ouest.

Sous la menace d’une disparition progressive, la manifestation culturelle est un appel à sonder ce rocher agrippé au flanc d’un synclinal perché unique, imaginer les gestes des premiers occupants préhistoriques des falaises rougeoyantes, apercevoir dans un paysage des genévriers de Phénicie, ou même saisir l’envol d’un aigle au-dessus de la table de Jugurtha, sentir l’écoulement de la source d’eau douce, fondatrice, Ras El Aïn…

C’est une invitation à savoir lire dans les murs témoins de la mythique Cirta, puis de Sicca Veneria comme dans les couches sédimentaires de cette terre argileuse et fertile, déceler des visages sur des stèles romaines, écouter des chants soufies s’élever de Sidi Bou Makhlouf, reconnaître la ” Bled El Korsi ” de l’époque beylicale, ou encore manger un ” mlaoui ” et un ” abraj ” au pied de la citadelle ottomane, lit-on dans le programme de Kif El Kef.

L’événement Kif-el-Kef “كيف الكاف” c’est 2 soirées, 2 jours d’événement avec:

– 5 circuits de visites

– 4 œuvres/expériences artistiques

– 3 concerts

– 4 expositions

– 1 dégustation

– 3 espaces et boutiques d’information patrimoniale et touristique

– 1 gamme de produits culinaires régionaux

– 1 gamme de produits-souvenirs inspirés du patrimoine du #Kef

Kif-el-Kef est un évènement soutenu par le “programme Tounes Wijhetouna – تونس وجهتنا ” qui, co-financé par l’ Union européenne en Tunisie, vise à soutenir la diversification de l’offre touristique tunisienne à travers le développement du tourisme durable, l’appui au secteur de l’artisanat et du design, et la valorisation du patrimoine culturel.

Il s’inscrit en particulier dans le volet «Promotion du Tourisme Durable» qui est une action conjointe de l’Union européenne et du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement mise en œuvre par la GIZ Tunisie en partenariat avec la Ministère du Tourisme.

Le programme détaillé de Kif El Kef est disponible ici : https://issuu.com/museumlab/docs/kifelkef_fr_ok

I.D.