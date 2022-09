Le film Sous les Figues d’Erige Sehiri en route vers les Oscars 2023

Le film Sous les Figues d’Erige Sehiri va représenter la Tunisie dans la course vers les Oscars 2023. Le CNCI informe que “Sous les Figues” (Under the Fig Trees) d’Erige Sehiri est le film sélectionné pour représenter la Tunisie aux 95èmes Academy Awards, dans la catégorie International Feature Film.

“Le jury a estimé que le film d’Erige Sehiri répond à tous les critères d’éligibilité définis par l’Académie des Oscars”, indique le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) dans un communiqué publié jeudi.

Le jury est composé de Khaled el-Azeq (chargé de la gestion du CNCI), Tarek Ben Chaabane (critique et directeur de la Cinémathèque tunisienne), Nacer Khemir (réalisateur), Brahim Letaif (réalisateur), et Mariem Joobar (réalisatrice), Mosleh Kraiem (producteur) et Najla ben Abdallah (actrice).

Co-scénarisé par Erige Sehiri et Peggy Hamann, Sous les Figues est un long-métrage de fiction. Cette coproduction de Henia Production et Maneki Films a été récompensée ” pour sa démarche d’éco-production durant le tournage du film “. La franco-tunisienne, Erige Sehiri, est à son second long-métrage, après son documentaire ” La Voie Normale ” (2018) et un court-métrage ” Facebook de mon père ” (2012).

Sous les Figues (1h32) a été présentée à la 54ème édition Quinzaine des Réalisateurs, section indépendante non compétitive du Festival de Cannes programmé du 17 au 28 mai 2022. Il a remporté le prix du jury Ecoprod lancé à l’occasion du 75ème festival de Cannes en vue ” de valoriser un film et son équipe ayant mis en place une démarche d’écoproduction la plus ambitieuse possible ”

Synopsis du film Sous les Figues : Melek et ses amies travaillent dans les vergers durant l’été, pour payer leurs études, préparer leur mariage ou aider leurs familles. Entre les figuiers, sous le regard des ouvrières plus âgées et des jeunes hommes, elles se dévoilent et se projettent, au seuil d’une vie d’adulte qui leur restera interdite.

Sous les Figues est sélectionné dans la section ” Contemporary world Cinema ” de la 47ème édition du Festival international du film de Toronto (TIFF), au Canada, qui se tient du 8 au 18 septembre 2022. Il est également sélectionné dans la section parallèle de la 66ème édition du London Film festival (BFT), au Royaume-Uni, prévu du 5 au 16 octobre.

La 95ème cérémonie des Oscars aura lieu à Los Angeles le 12 mars 2023. Une liste restreinte de 15 films sera annoncée le 21 décembre 2022 par l’académie des Oscars.

Tekiano