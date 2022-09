Liste des universités privées en Tunisie autorisées par le ministère pour l’année 2022-2023

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a rendu publique la liste des établissements privés d’enseignement supérieur en Tunisie ou les universités privées en Tunisie autorisées, dont les diplômes sont reconnus.

Les étudiants auront à choisir entre 80 établissements universitaires répartis sur l’ensemble du territoire tunisien et proposant plusieurs spécialités. A noter que la majorité de ces écoles et universités privées tunisiennes sont concentrées dans le grand Tunis et la région du Sahel.

Liste universités privées en Tunisie autorisées par le ministère au titre de l’année 2022 – 2023 :

Télécharger (PDF, 668KB)

En ce qui concerne les établissements privés d’enseignement supérieur dispensant une formation dans les spécialités paramédicales au titre de l’année académique 2022-2023, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique précise les conditions d’adhésion dans ce qui suit:

Télécharger (PDF, 201KB)

