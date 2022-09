Des étudiants de l’école Esprit inventent des lunettes intelligentes pour les non voyants (vidéo)

Des étudiants de l’école Esprit inventent des lunettes intelligentes pour les non voyants. en collaboration avec l’équipe RDI. Ces lunettes appelées ‘MOVING EYE’ constituent une solution qui s’articule autour de l’internet des objets (IoT) et l’intelligence artificielle (IA).

Elle permet d’aider les personnes malvoyantes à reconnaître leurs environnements pour faciliter leur quotidien, lit-on dans un communiqué publié sur le site de l’école privée Tunisienne Esprit spécialisée dans la formation d’ingénieurs opérationnels, initialement dans les domaines des TIC, répondant aux exigences des entreprises du secteur.

L’idée de Monving Eye consiste à analyser l’image collectée par une caméra intégrée dans la paire de lunettes et exploiter des modèles IA pour reconnaître les obstacles via un smartphone. Les résultats sont par la suite envoyés vers des écouteurs. Le système communique aussi via une canne et un bracelet connectés.

Présentation de Moving Eye en vidéo :

Cette solution s’inscrit dans le cadre de la synergie Recherche/Pédagogie. Elle est réalisée dans le cadre du projet intégré, (PI) de l’option IoSyS ( Internet of Things Systems & Services) encadré par les professeurs Abderrazak Hachani (Responsable de l’option IoSyS et de l’équipe de recherche RFID) et Radhouane Massoudi avec la participation des étudiants futurs ingénieurs Yassine Bouharb, Asser Mhamdi, Sirine Aouni, Inès Ajroùdi et Nour Rhibi.

