Les nouveautés du Keynote de la rentée de Apple et les iPhone 14 dévoilés

Les nouveautés du Keynote Apple en plus des tant attendus iPhone 14 ont été dévoilés lors de la conférence annuelle de la marque de la pomme, spécial rentrée. Les internautes ont découvert lors de la conférence diffusée en streaming le 7 septembre dernier à quoi ressemblerait les iPhone 14 et 14 Pro, la nouvelle gamme d’Apple Watch, les nouveaux AirPods Pro de deuxième génération.

Apple Watch Series 8 dotée de nouvelles fonctionnalités

La nouvelle montre connectée de Apple a inauguré le keynote. Pas moins de trois nouvelles Apple Watch ont été annoncées. Apple Watch Series est présentée comme la meilleure jamais fabriquée et intègre de nouvelles fonctionnalités. La nouvelle Apple Watch intègre un capteur de température ciblant surtout le public féminin puisqu’elle aide à suivre le cycle menstruel.

Ce capteur est utile pour détecter un écart de températures dû à une maladie. Une autre belle fonctionnalité, la montre serait capable de détecter un crash de voiture et d’appeler les secours en moins de dix secondes.

AirPods Pro 2 avec une puce Apple H2

Les nouveaux écouteurs AirPods Pro 2 proposent d’affiner encore plus l’expérience utilisateur. Ils intègre une puce Apple intitulé l’Apple H2. Proposés avec 4 tailles d’embout, ils comportent une fonctionnalité de réduction de bruit passive en plus de nouveaux drivers et le Spatial Audio. L’autonomie dure jusqu’à 6 heures.

Les iPhone 14 équipés de la puce Bionic A15

Pas de version mini pour l’iPhone 14 mais un classique, un iPhone 14 Plus et un iphone 14 pro en plus d’un iPhone 14 Pro Max qui sera équipée de la puce Bionic A15. Les nouveaux smartphnes d’Apple présentent une meilleure qualité en photo de nuit et intègre une nouvelle caméra true depth en selfie de 12 mégapixels. Un nouveau mode de stabilisation devrait améliorer la fluidité des scènes capturées, une fois l’option vidéo lancée.

Revoyez la vidéo du Keynote Apple 2022 avec les dernières nouveautés détaillés sur les iPhone 14, Apple Watch Series 8, AirPods Pro et bien plus…

L’iPhone 14 sera disponible à partir du 16 septembre 2022 et il est déjà en précommande aux USA au prix de 799 dollars et 899 dollars pour l’iPhone 14 Plus, des prix à la hausse par rapport aux années précédéntes à cause de l’augmentation des prix des matières premières.

