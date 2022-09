VFX en Tunisie : Une série de conférences sur les métiers des VFX et leur avenir

Les VFX en Tunisie (Visual Effects ou Effets Visuels) seront le thème d’une série de conférences et de rencontres proposés par le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI), en partenariat avec l’Ambassade Américaine en Tunisie en novembre. L’objectif est de mettre en lumière les métiers des VFX, un secteur en plein expansion.

Un appel à participation est lancé par les organisateurs destiné aux professionnels, enseignants, étudiants des métiers de l’animation, de 3D et des VFX, professionnels du cinéma, et tous ceux qui travaillent en rapport avec les effets spéciaux. La date limite d’inscription est fixée au 21 octobre 2022 à 17h00.

Les VFX sont le raccourcissement des Visual Effects, Effets Visuels, lit-on dans le communiqué du CNCI. Ce nom englobe les effets ajoutés à l’image cinématographique après tournage. Différents des effets spéciaux (effectués pendant le tournage), ils occupent une place de plus en plus grande dans la chaîne de post production du cinéma et couvrent un spectre de pratiques allant de la correction de l’image jusqu’à inventer de nouveaux mondes dans lesquels évoluent les personnages.

Le thème central de ce rendez-vous est ” VFX : Passé, présent et futur, vers une structuration du secteur des VFX en Tunisie”. Il organisé dans le cadre de “Fulbright spécialist program” qui fait partie du plus grand programme Fulbright. L’objectif principal de ces conférences étant de lever les zones d’ombre sur ce secteur complexe mais riche en opportunités afin de contribuer à sa structuration en Tunisie.

Ces conférences seront assurées en anglais par le spécialiste John McIntosh qui est un éducateur dans le domaine des images, de l’animation et des effets visuels. Ce spécialiste est impliqué dans l’éducation, l’image, les effets visuels et les industries créatives depuis les années 1980.

La série de conférences et rencontres sur les métiers des VFX est prévue du 14 au 25 novembre 2022, au siège du CNCI à la Cité de la culture. Pour plus d’informations, consultez l’appel à participation de la CNCI : https://cnci.tn/2022/09/21/appel-a-participation-vfx-passe-present-et-futur/?fbclid=IwAR1nZAqFAncaHaz2AaZ2HLPIlMD30m-sBPDslcoTVRTCfTfoczI8IlmRNPw

S.B.