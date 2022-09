Film Gadeha , Une seconde vie d’Anis Lassoued : Un film immersion dans la pré-adolescence

Et voilà Anis Lassoued qui inaugure cette saison, avec son film Gadeha ( Une seconde vie). Un long-métrage tourné il y a plus de quatre ans et qui va enfin à la rencontre de son public tunisien. Gadeha est un pré-adolescent issu des quartiers populaires, se trouvant trainé, par une bande de copains, dans la délinquance juvénile… Jusqu’à ce qu’il finisse à l’hopital suite à un accident de la route…. Une fenêtre qui s’ouvre sur un monde qui lui est resté méconnu jusque là : une famille bourgeoise qui lui offre, à lui et à sa famille monoparentale, une prise en charge de ses frais d’hospitalisation… Et plus.

Un film “coming of age” où on immerge dans la pré-adolescence, la découverte de l’alterité, à l’intersection de la question de classe et de genre… Anis Lassoued signe un long métrage nous renvoyant au cinéma italien de Giuseppe Tornatore et d’Ettore scola…

En toile de fond, les fines notes de l’auteur compositeur Selim Arjoun, et à l’écran, un casting sauvage et crédible : Yassine Tormsi dans le rôle de Gadeha et Dorsaf Ouertatani Incarnant sa mère, voyant peser sur elle la responsabilité de deux enfants, après la migration irrégulière de son mari en Italie… La voici devant le choix difficile d’une vie digne pour ces enfants… en échange d’un don de soi… Nous rappelant dans une moindre mesure “My sister’s keeper” de Nick Cassavetes.

“Une seconde vie” pose sur la table la question du consentement, le pouvoir que détient un parent sur le corps et sur la vie de son enfant… Même lorsque ce dernier est dans la capacité de dire sa volonté.

Ce film marque le retour de l’homme de théâtre Jamel Aroui sur l’écran, et une tendre apparition d’Anissa Lotfi. Un casting à cheval entre le néoréalisme italien, puisant une sincérité inédite chez des interprètes novices, et des acteurs professionnels sortis de leur antre, illuminant la salle avec leur justesse dans le jeu.

Anis Lassoued est un équilibriste… comme dans ses courts métrages « Sabbat el Aid » et « la maison magique », il réussit à nous ramener sur les lieux de notre enfance… tende-amers.

Le film Tunisien, Gadeha, Une seconde vie d’Anis Lassoued sera dans les salles à partir du 28 septembre 2022.

Sarah Ben Ali

