Dream City revient en force avec un programme diversifié à ne pas rater , billets et artistes phares

Dream City est un festival pas comme les autres dédié à la création. C’est ainsi que les organisateurs définissent cet événement agitateur qui anime la médina de Tunis et sa ville à chaque édition, invitant les flâneurs à se perdre dans les ruelles à la découverte de créations artistiques inédites.

Cette 8ème édition de Dream City ne déroge pas à la règle. Après une période d’arrête liée à la pandémie du Conronavirus, qui a obligé le festival à se mettre en pause depuis 2019, Dream City est de retour malgré les circonstances difficiles qui marquent cette période, et plus fort qua jamais.

Animé par la passion de ses co-fondateurs Soufien et Salma Ouissi de l’association L’Art Rue, l’événement se veut fédérateur de plusieurs disciplines artistiques à l’instar du cinéma, peinture, sculpture, danse, théâtre, musique et chant, Dj Sets et Visual Arts en plus des rencontres avec des artistes et des créateurs.

Dream City 2022 en chiffres

Les artistes participants à Dream City 2022, proviennent de Tunisie, Maroc, Algérie, France, Italie, Liban, Egypte, Soudan et Congo et plus encore . Il parleront de l’espoir, de l’optimisme et de la joie tout en parcourant les problématiques climatiques, culturelles et existentielles.

Parmi les artistes phares attendus Emel Mathlouthi se produira à Tunis dans le cadre d’un concert intitué “DREAMING”, après 4 ans d’abence . Une prestation artistique de Katybon et Aly Mrabet est attendue en plus de concerts de Alsarah The Nubatones du Soudan et Dans la peau de l’autre de Pepe ‘Elmas’ Naswa (RD Congo). Il ne faut pas rater les créations ‘Flagrant Délit’ d’Essia Jaïbi, ‘Fragments de Feu’ de Radouane El Meddeb, ‘Cypher’ de Ridha Tlili ou encore عن de Malek Gnaoui et Ala Eddine Slim et plein d’autres…

Jan Goossens, le directeur artistique de l’événement, a exposé lors de la conférence de presse organisée à Dar Bach Hamba à la médina de Tunis, lieu qui abrite l’association l’Art Rue, les grandes lignes de Dream City 2022 et les spectacles phares attendus, dans quelques uns ont été cités dans la vidéo qui suit:

Dream City c’est 90 artistes propsant plus de 60 prestations artisitiques dans 30 lieux à la Médina et au centre ville de Tunis du 30 septembre au 9 octobre 2022. Programme de Dream City 2022:

Télécharger (PDF, 71KB)

Les billets de Dream City 2022 au prix de 5 dt sont déjà accessibles à la vente en ligne et au théâtre municipal de Tunis, au centre national de communication rue Sidi Ben Arous, la médina de Tunis et au cinéma Le Mondial à Tunis. 16 œuvres sont à découvrir gratuitement (installations, danse, exposition, concerts, rencontres…).

A noter que le festival est accessible gratuitement aux habitants de la médina de Tunis sur présentation de leur cartes d’identité. Des prix spéciaux sont reservés aux concerts qui se dérouleront au théâtre municipal de Tunis.

Pour vous retrouvez, il faut impérativement se munir de la carte indiquant les lieux et les dates des différentes prestations artisitque de Dream City 2022. Pour plus d’informations, consultez le site www.lartrue.org/fr/festival-dream-city

Sara Tanit